Néstor Frenkel presenta todo su trabajo online

El realizador Néstor Frenkel tendrá una retrospectiva en Comunidad Cinéfila (www.comunidadcine­fila­.org). Allí presentará Los Visionadores, su último trabajo. Con él hablamos para saber más detalles de una película que ya es de culto entre la cinefilia.

—¿Cómo viviste el fenómeno que se creó alrededor de Los Visionadores tras la presentación en Bafici y ahora en Comunidad Cinéfila?



—Increíble todo, es muy bueno, fue lo mejor que podría haberme imaginado. Fue un sueño, sé que el material era bueno y que toca para el público fibras muy cercanas, tal vez no pensé la generación de memes y el rebote.

—El tráfico de stickers…



—Sí, remeras, videos, revisiones, animaciones, todo espontáneo, es un poco un signo de esta época. La gente no se puede reunir y por eso el juego se genera, así que estuve muy entretenido este tiempo, terminé la película y avisaron que iba a haber proyección en el Parque Centenario. Suma mucho la cuestión de verla en grupo, con gritos y aplausos en medio de la proyección, que no pasa siempre con las películas, pero sí con esta, así que en esa ventanita que se dio de cines abiertos pudimos ser parte.



—¿Cómo se originó la película?



—Es un poco autobiográfica. Con Sebastián Rotstein nos enteramos allá por el 2001 que se había estrenado Nada por perder, con Osvaldo Sabatini, no llegamos al estreno de cine y tuvimos que esperar a que saliera en VHS, corrimos al videoclub a alquilarla. Fue una experiencia muy interesante y productiva.

—Tan productiva que hoy hablamos de una película que disparó otra 20 años después…



—Sí, y comenzamos a ver una película tras otra, un juego que duró ocho años. Llegamos a ser 25 personas para verlas, y en el medio de eso surgió la idea, no voy a nombrar a todos, Federico Rotstein, como Santiago Calori y Javier Ntaca, que fueron parte, se sumaron a esto que pensamos con Sofía Mora, compañera y socia de todos mis proyectos, pero el proyecto quedó a un lado, pensando que era algo que tenía la categoría de chiste interno. Quedó olvidado hasta que, el año pasado, con la pandemia, surgió la idea de rescatarlo.

Más estrenos

LA MUJER EN LA VENTANA

Finalmente es en Netflix donde llega esta puesta al día de clásicos del género en donde una mujer (Amy Adams) con agorafobia decide involucrarse en lo que aparentemente significa un caso de asesinato en una casa vecina. Mientras desanda los entramados del asunto, se comenzará a revelar ante sus ojos la complicidad de algunos y la mirada esquiva de otros, además de señalamientos sobre su salud mental.

MAÑANA TAL VEZ

Con estreno en salas INCAA de Argentina, la ópera prima de la realizadora Florencia Wehbe, ganadora del premio a la Mejor Película Argentina del último Fesaalp llega con su relato de encuentro entre un abuelo y su nieta. Ellos son aparentemente incompatibles, pero de a poco comienzan a transitar sus días, asistiéndose, acompañándose, y redescubriendo un vínculo que los afianza y potencia.