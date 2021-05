Chrissie Hynde lanza un disco tributo a Bob Dylan

Chrissie Hynde, la cantante y líder del grupo The Pretenders, lanzará el 21 de mayo un disco con versiones de temas de Bob Dylan, a modo de homenaje por los 80 años del fundamental músico y poeta estadounidense, informó la propia artista a través de sus redes sociales.

"Standing in the Doorway: Chrissie Hynde Sings Bob Dylan" es el nombre del trabajo registrado junto a James Walbourne, compañero en The Pretenders, y mezclado por Tchad Blake, de reconocida trayectoria por su labor con Pearl Jam, U2 y Arctic Monkeys, entre otros.

"In the Summertime", "You're a Big Girl Now", "Standing in the Doorway", "Sweetheart like You", "Blind Willie McTell", "Love Minus Zero/No Limit", "Don't Fall Apart on Me Tonight", "Tomorrow Is a Long Time" y "Every Grain of Sand", son las composiciones que conforman la placa.

El lanzamiento será acompañado del documental "Tomorrow is a Long Time", dirigido por Michael Nunn y William Trevitt, que será emitido por la señal británica Sky Arts, el próximo 24 de mayo, día del cumpleaños del homenajeado.

Allí se refleja el proceso de producción del disco, una idea surgida en pleno confinamiento por la pandemia de coronavirus, luego de que el mítico artista lanzara la canción "Murder Most Foul", según anticipó la propia Hynde a la prensa.

"Unas pocas semanas después de haber estado encerrado el año pasado, James me envió la canción de Dylan 'Murder Most Foul'. Escuchar esa canción me sacó de este estado de ánimo taciturno en el que había estado. Haga lo que haga, Bob todavía se las arregla para hacerte reír porque, más que nada, es un comediante. Siempre es divertido y siempre tiene algo que decir", contó la líder de The Pretenders.

Y añadió: "Entonces llamé a James y le dije: 'Hagamos algunas versiones de Dylan' y eso fue lo que puso en marcha todo esto".