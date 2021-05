Miranda presenta Por amar al amor

Desde hace 20 años, Juliana Gattas y Ale Sergi pusieron manos a la obra para fundar Miranda!, una banda pop que los tiene en el escenario, siempre vigentes.



En la actualidad, presentaron una canción e inherente videoclip titulado Por amar al amor y además lanzan su octavo álbum de estudio discográfico. Así resumen las dos décadas de éxito en su haber. De esta manera, el disco Souvenir recorre ritmos y melodías diversas como house, dance hall, disco, electrónica de los años 80, y la música popular en los 10 temas que lo integran.



Para este estreno, sorprendieron a los fanáticos con un show pequeño donde tocaron cuatro canciones acústicas.



Al respecto de este trabajo discográfico, Ale Sergei reflexionó: “Souvenir no es una vuelta a los inicios. Es una revisión de toda nuestra carrera. En cada álbum siempre quisimos hacer algo diferente, pero esta vez quisimos hacer lo de siempre, pero mejor.

Una vez más trabajamos con Cachorro López en la producción y grabamos. También hay tracks producidos por Gabriel Lucena. Está instrumentado básicamente con máquinas y software. Apenas una batería acústica (en Casi feliz) y un bajo eléctrico (Que no pare) y muy poca guitarra (Un tiempo, Casi feliz). El resto es puros sintetizadores, sampling y procesos digitales. Tenemos dos colaboraciones de artistas amigos y admirados, Sidonie y Javiera Mena. Con Javiera compusimos juntos y con Sidonie trabajamos a distancia en una nueva versión de Me gustas tanto. En cuanto a las letras, hablamos de los temas habituales, pero desde un punto de vista más reflexivo y menos impulsivo”.