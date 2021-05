La felicidad de Flor de la V al recordar el día que tuvo su nuevo DNI

La Ley Nacional de Identidad de Género fue sancionada en 2012 y permitió a miles de personas modificar su nombre, imagen y el sexo registrado en los documentos. Flor de la V se convirtió en una de las mayores referentes de la movida al mostrar en cámara su DNI que la reconoce como mujer.

Nueve años después, la actriz compartió su alegría en redes sociales. Allí, subió algunas fotos de ese momento, recordando con la misma emoción y felicidad que sintió ese día. "Aquel día memorable en el que cambio mi vida para siempre. Recuerdo que todo era muy cinematográfico. Llovía en la ciudad. Bajo del auto en La Casa Rosada, cuando levanto la mirada la veo enorme más grande que nunca, ahí firme estoica testigo de lo que iba a suceder".

"Camino por sus largos pasillos con pisos de mármol relucientes que parecían espejos, donde mirara todo me contaba una historia. Mi cabeza volaba pensar que alguna vez por este piso caminaron los tacos de Evita. Ese día se escuchó mi taconeo, firme en busca de mi DNI". Y no dudó en aportar su cuota de humor: "Debo reconocer que termine con calambres en las pantorrillas por lo largo de las distancias y los zapatos altísimos... Taco agujas de charol negros, bien travesti. Caminaba a mi lado mi María Rachid, juntas y emocionadas sabiendo que escribíamos un nuevo capítulo en la historia de nuestro querido país. Por primera vez en mi vida me sentí una ciudadana, sujeta de derechos, reconocida por el Estado".

Y cerró con una promesa: "Hoy para seguir avanzado necesitamos la Ley integral con urgencia! Porque una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria es aquella donde sus ciudadanes tienen los mismos derechos".