Tras superar el coronavirus, le dieron el alta a Víctor Hugo Morales

A través de un mensaje muy emotivo que brindó en radio AM 750, el mítico periodista, Víctor Hugo Morales, confirmó que regresará hoy a su casa tras haber permanecido dos meses internado por coronavirus, enfermedad que sin dudas lo ha golpeado duramente.

Tras haber salido de terapia intensiva, el conductor tuvo que someterse a una rehabilitación en un centro específico por el desgaste físico que el COVID-19 le generó en el cuerpo. Sin embargo, y pese a los problemas que sufrió, llevó adelante cada programa desde la clínica en la que estuvo internado.

Esta mañana, y con muchísima emoción, Víctor Hugo resaltó: "¡Qué gusto saludarlos!. Siempre digo lo mismo. Hoy lo digo de una manera más enfática, que es un día muy especial. Ustedes lo han seguido muy de cerca, han tenido una caricia permanente hacia mí".

Asimismo, el conductor confirmó que regresará a su casa y también se mostró agradecido por la ayuda recibida en los diferentes centros médicos que lo atendieron: "Estoy volviendo a mi casa con una infinita gratitud hacia todos los que me han ayudado, empezando por el Hospital Perón, donde me detectaron el coronavirus y vieron que estaba más complicado de lo que pensaba; a la gente de la Clínica Los Arcos y a los especialistas de la clínica Alcla, donde transité un proceso de recuperación que me hizo muy bien. Este rato que me deja la vida lo quiero aprovechar todavía más".