Valen Madanes llega con nuevo trabajo

La joven revelación de la escena musical nacional, Valen Madanes, continúa abriéndose camino en las preferencias de los fans con un estilo particular que la diferencia. Tras un año pandémico con singles que la posicionaron en el panorama, ahora presenta Too late, una nueva canción con un sonido fresco y renovado, acompañada de un video acorde.



Con la producción de Mozart Musik, la artista se coloca en un lugar empoderado y habla sobre una relación superada sin rencores. No canta desde el dolor, sino que se siente recuperada después de cumplir el duelo que deja una historia de amor que no pudo ser y se dirige al ex con ironía y resiliencia.



En esta canción Valen se muestra renovada, rodeada de amigas y preparada para seguir con su vida. Para acompañar el lanzamiento de Too Late, la artista grabó un video, que fue filmado en Buenos Aires con dirección a cargo de Jess “La Polaca” Praznik. Valen toma el rol de protagonista en esta historia y junto a sus amigas transmite ese sentimiento de empoderamiento que llega después de superar una desilusión. Sumergida en una pequeña pileta inflable en una terraza canta: “Contigo dices que soy mala, pero me dices que me extrañas. No me pidas, no me insistas, no recites como artista, no pretendas ser amable porque, lo siento, ya no estoy en love with you… Se te olvida que una despedida quien salió mal herida fui yo, ve con tus amigas, pero no me pidas que esto siga, no more”.



Valen comenzó a compartir su pasión por la música a través de sus redes sociales, llegando a un millón de fans en Instagram, animándose luego a iniciar una carrera ascendente que no para de darle satisfacciones tras la presentación de sus singles anteriores Delincuente y Tonterías, que fue presentado en el opening de J Balvin.