Julián Oroz: “Creo que estamos presenciando una era donde todas las épocas conviven”

Con esfuerzo y perseverancia, Julián Oroz logró hacerse un camino en la música y una vez más presenta nuevo trabajo: Hay un lugar, un álbum que contó con la participación de varios artistas. Durante una entrevista con este multimedio, el cantante dialogó sobre su nuevo material y reflexionó sobre los tiempos imperantes.

—Con tantos años en la escena independiente, ¿cuál es tu análisis sobre el camino recorrido?



—Debo confesar que soy un agradecido por el simple hecho de poder dedicar mi vida a lo que amo. Es decir, el camino musical no es sencillo y requiere lo que bauticé como las tres C: la constancia para sostener la profesión en el tiempo; la confianza para seguir creyendo, aún cuando no soplen buenos vientos, y la calma para estar al día con no-sotros mismos.

—Además, estás presentando tu nuevo trabajo musical. ¿Qué podés contarnos al respecto?

—Se trata de un nuevo disco titulado Hay un lugar, que estuvo atravesado por la pandemia. Este momento inusual que atraviesa la humanidad nos enseñó que adentro nuestro había más lugares de los que creíamos. Es decir, espacios simbólicos de nuestra infancia, con sus aromas y sus sonidos. Además, son esas aristas que nos recuerdan a personas que, quizás hoy, no podemos ver. También pueden ser lugares que jamás conocimos pero que nos contaron cómo eran. En este sentido, quizá sean los destinos a los que nos prometimos ir, cuando todo esto termine. Y por qué no, Hay un lugar puede ser un disco que acompañe en este viaje interno. De esta manera, quizá las canciones sean las que nos lleven ahí, donde solo nosotros sabemos.



—Continuando con el relato de esta producción, ¿qué concepto estético adquiere?



—Este disco en particular recorre los géneros musicales que me han inspirado siempre como por ejemplo, la rumba, la milonga y el pop. Asimismo, mis influencias están dadas por artistas diversos peroc contemporáneos todos como Jorge Drexler y Jaime Roos, hasta Juan Luis Guerra y el maestro Ennio Morricone, que lamentablemente nos dejó el año pasado. Por otra parte, Hay un lugar ya es mi tercer disco producido por Charly Valerio. Gracias a su participación en todos mis álbumes, se ha convertido en una pieza fundamental para mí. Sucede que su manera de entender la música es complementaria a la mía. Con esto quiero decir que él ve todo lo que yo, no. Es un músico y arreglador dotado de una enorme sensibilidad que sabe escuchar a las canciones, respetar sus tiempos y es todo eso que un cantautor agradece.

—Cambiaron los tiempos, los

formatos y la manera de presentar los materiales recientes, ¿cómo viven la experiencia nueva de producir

canciones sueltas y clips?

—Siento que cambió el paradigma sobre cómo consumimos la música. No creo que las nuevas formas sean buenas o malas, simplemente son. Responden a una época más veloz, de menor atención. Al mismo tiempo pienso que el formato del single o sencillo existe hace muchos años. Hoy en día, creo que estamos presenciando una era donde todas las épocas conviven. Es decir, podés escuchar sencillos, EP, discos de 20 canciones y más a través del celular, en vinilos, casetes o CD, pues todo es válido y tiene su encanto. En mi caso particular, decidí lanzar un disco de siete canciones en plataformas digitales.

—¿Qué mirada tenés sobre la escena nacional?

—Me encanta toda la música que está saliendo por estos lugares. Sin embargo, debo decir que me cuesta pensar la escena nacional como tal, puesto que el mundo ha cambiado mucho en ese sentido. En particular, puedo decir que me gustan los proyectos de Meri Lorenzo, Milena Placido y Joaquín Benegas, entre otros.