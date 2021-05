Un programa que da voz e imagen a cuerpos invisibilizados

Todos los martes a las 22, Canal Encuentro presenta un nuevo episodio de Archivo de la memoria trans, un proyecto que lleva a la pantalla una tarea titánica que preserva la historia de mujeres trans que vivieron la violencia y el rechazo de la sociedad. Las realizadoras Agustina Comedi y Mariana Bomba son las responsables de llevar a la TV este relato, impulsado por Belén Correa y Cecilia Estalles. Diario Hoy habló con ellas para conocer detalles sobre este trabajo.

—¿Por qué es tan difícil mantener viva la memoria?



—Cecilia Estalles: En Argentina no hay plata para archivos, no hay una política de cuidado de archivos, y nuestro trabajo es inmenso, hacemos capacitaciones, recolectamos, conservamos, tenemos miles de proyectos en mente, y tratamos siempre de generar que no sea un archivo muerto, sino que tenga vida.



—El programa va en esa línea, ¿cómo llegan ustedes al proyecto?



—Mariana Bomba: Nos sumamos de una manera muy rápida, nos convocó Mara Brawer, y en el inicio tomamos la decisión de registrar las entrevistas con las chicas sin filmar imagen directa, y ahí Agustina llevó adelante el proceso de entrevistas; mirando a la distancia ese tiempo nos permitió conectar con ellas.



—Agustina Comedi: Vanessa Ragone nos convoca, el proyecto del Archivo nos precede, y el desafío fue traducirlo poniéndolo en valor desde un trabajo audiovisual. Intentamos trabajar con la premisa de partir de historias particulares, articulándolas con las fotos de todas, para que reboten en ellas. Son historias particulares pero de derroteros en común que las atravesaron, de violencias estructurales.

—¿Cómo trabajaron con ellas?



—Belén Correa: Con Agustina nos venimos conociendo desde el inicio, fue muy cómodo trabajar con ella e incluso cuando sumó a Mariana, ellas pudieron revisar el Archivo y hacer la serie basándose en lo que encontraron en él, para unir vidas personales con la fotografía y amplitud que da un archivo. Ellas pudieron amalgamar todo..

—¿Expectativas por el estreno?



—BC: La expectativa es que pueda llegar al lugar más recóndito del país donde pueda haber un niño o una niña con indicios de ser una persona trans y pueda pensar que puede lograrlo, que no es el fin del mundo, mostrándole también a sus padres que el rechazo puede arruinarles el futuro; que lo puedan ver los responsables para una reparación histórica de las personas mayores de 40 años porque el Presidente el año pasado nos contó que son 9.000 los DNI que tienen cambio registral, y de esas 9.000 personas el 19% son mayores de 40, por lo que se estipula que hubo un genocidio de las personas trans mayores de 40.