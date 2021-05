Rusco: “Hacer algo nuevo al 100% es imposible”

Mateo Rusconi, conocido por todos como Rusco, acaba de lanzar su nuevo single, la excusa ideal para que diario Hoy dialogue con él en exclusiva.

—¿Cómo llegás a la música, siendo que en tu familia son todos abogados, contadores, escribanos?



—Más allá de sus profesiones, la música en mi familia siempre estuvo, y escucho música desde antes de haber nacido. El hecho de tocar música empezó hace algunos años cuando empecé a tocar guitarra, porque me gustaba. El año pasado, comencé a escribir música para sacar para afuera cosas que me pasaban. Ahí escribí Pa que te quedes y Las mil y esta noche, las produje con mi computadora a mitad de año y después la hicimos con Cachorro López. La tercera canción, que saldrá en breve, la escribí más hacia fin de año.

—¿Qué cambios notaste componiendo de un año a otro?



—Me noto con más ideas, y Cachorro me dijo que escriba en cantidad y le envíe de a 10 canciones para ir trabajando. Creo que aprendí a escribir, quizás.

—¿Seguís cantándole al amor?



—Intento hacer cosas con temas de sociedad, pero por ahora es amor. Me inspira mucho el trabajo de Cardellino, que tiene un álbum entero de canciones de amor, lo escucho mucho y me resuena en ideas que me trasladan al amor.

—¿Cómo organizás tu día de trabajo?



—Me despierto a la mañana, escribo letras en un cuaderno, tengo muchas letras de canciones, frases, que después en una hoja o un documento tiro todo eso. Estando con Cachorro también vemos frases y melodías, que es lo que más nos interesa, y si se nos ocurre una melodía en el momento tiramos palabras y después escribo la letra con más sentido.

—¿Qué música escuchás para inspirarte?



—Cuando escribo trato de que sea música sin letra, porque si no me mareo, y trabajo con la guitarra y el piano. Con la guitarra creo acordes y después los loopeo y toco el piano. Igual encuentro inspiraciones en otras canciones, siento que no es plagio, sino inspirarte en otro artista que te guste mucho, porque además hacer algo nuevo al 100% es imposible. En Las mil y esta noche cito a El principito, a Jorge Drexler, a La balsa.

—En breve se viene nuevo single, ¿qué podés adelantar del mismo?

—No será desamor al 100%, pero tiene que ver con una historia hecha como siguiendo una línea de tiempo de los anteriores.

—¿Cómo sigue el año de trabajo?

—Me gustaría presentarme en vivo, pero por ahora no se puede.