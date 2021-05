Murió "Tawny" Kitaen, protagonista de "Despedida de soltero" y musa rockera de los '80

La actriz y modelo Julie "Tawny" Kitaen, de gran popularidad en los años `80 por su rol protagónico en la película "Despedida de soltero", junto a Tom Hanks, y en diversos videos del grupo de hard rock Whistesnake, murió a los 59 años, en California, por causas que no fueron informadas.

“Con el corazón roto y muy tristes anunciamos la muerte de nuestra mamá... la extrañamos y la amamos, y sabemos que su legado vivirá para siempre”, escribieron en la cuenta de Instagram de la actriz sus hijas Wynter y Raine, al dar a conocer la noticia.

Las últimas apariciones públicas de la actriz habían sido en reality shows como "The Surreal Life", "Celebrities Rehab", en donde habló sobre su adicción a las drogas, y en "Botched", en el que se sometió a cirugías plásticas.

Nacida en San Diego, la cara de Kitaen comenzó a hacerse conocida a principios de los `80 cuando apareció en la portada de los discos "Out of the Cellar" y "Ratt", de la homónima banda, con cuyo guitarrista Robbin Crosby mantenía un romance.

Sin embargo, la gran popularidad llegaría a partir de la sensualidad desplegada por la bella modelo en los videos de las canciones "Here I Go Again", "Is this love", "Still of the Night" y "The Deeper the Love", del grupo de hard rock Whitesnake.

Precisamente, en esos años la actriz se convirtió en la esposa del cantante y líder del grupo David Coverdale, quien también se refirió a su muerte en su cuenta oficial de Twitter. “Me desperté con una noticia muy triste e inesperada, estoy esperando la confirmación... pero si es cierto, mis sinceras condolencias a la familia, a sus hijas, amigos y fanáticos”, publicó el músico.

Previamente, Kitaen había vivido su momento de gloria en el cine cuando encarnó en 1984 a la novia de Tom Hanks en la exitosa comedia "Despedida de soltero".

A pesar de que luego participó en otros filmes, su imagen quedaría ligada para siempre a esa cinta y a los mencionados videoclips, lo que la convirtieron en uno de los máximos sex symbols "rockeros" de aquellos años.