Emmanuel Horvilleur estrena una producción titulada Pitada

Con un estricto perfil bajo y un constante hacer, Emmanuel Horvilleur puso manos a la obra para trabajar en el arte de su proyecto audiovisual. También presentó Llámame, una canción elaborada junto a los músicos de Bándalos Chinos.

Ahora, el buen muchacho estrena Pitada, la producción que estuvo bajo su curaduría. Allí, hace hincapié en lo que mejor sabe hacer, que son las canciones, pero también se hace cargo de la estética visual de un clip que tiene su esencia en la naturaleza. Muestra canciones en otros formatos más al desnudo y los registros de un paisaje campestre de la provincia de Buenos Aires.

Respecto a Pitada, está compuesto de 12 canciones que, a su vez, se dividen en cuatro actos, donde Emmanuel y los músicos que lo acompañan presentan sus creaciones. Entre los temas figuran las reversiones de Soy tu nena, 19, El hit, Ella dijo no y Mil días, más dos versiones inéditas tituladas Cosa loca y el último que le da nombre al disco.

Al respecto del lanzamiento y la génesis de su arte, el artista afirmó: “Una tarde me encontraba bajo un árbol tocando la guitarra y el sonido de un pájaro haciendo de corista fue el disparador de Pitada. Este encuentro musical y visual con la naturaleza, (naturaleza del lugar pero también de las canciones llevadas a una expresión más mínima y no por eso menos intensa), este viaje nos permitió abordar composiciones de todos los discos solistas con un enfoque acústico y percusivo, místico y de curación, lúdico y sensual. Pitada es ese viaje que quiero compartir con ustedes, como yo compartí con un elenco de músicos muy elevado. Esta experiencia me sirvió como si fuera una pitada de luz para estos tiempos no tan luminosos. Espero lo disfruten”.

De esta manera, da a conocer sus creaciones en un contexto donde la vida tal como la conocíamos sufrió un freno y el cotidiano transcurre puertas para adentro.