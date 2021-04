Hilary Duff protagonizará el spin off de una serie amada por todos

Siete años después del final de la exitosa serie How I met your mother, que tuvo la impresionante cantidad de 208 episodios y 28 nominaciones a los premios Emmy, Hilary Duff se podrá al frente de su precuela, creada por los mismos productores. How I met your father (tal es el nombre de la sitcom), narrará la vida de Sophie (Duff) una madre que cuenta a sus hijos cómo conoció a su padre y que relata las aventuras sentimentales de su inseparable grupo de amigos.



Contado desde un futuro cercano, el relato repasará cómo los protagonistas tratan de descubrir quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas en la ciudad de Nueva York. No se descarta que los protagonistas de la serie original, quienes saltaron a la fama con ella, tengan alguna participación en el programa o que sus personajes, más jóvenes, sean parte de la misma, encarnados por otros actores.