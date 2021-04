El cuento de la criada vuelve con una impactante temporada

El próximo domingo 2 de mayo, en exclusiva por la plataforma Paramount+, llegarán los tres primeros episodios de la cuarta temporada de El cuento de la criada (The handmaid’s tale), postergada desde hace un año por el parate que implicó para la industria cinematográfica y televisiva de Hollywood la pandemia imperante de Covid-19.



Según anunciaron las autoridades del sistema, cada domingo se podrá ver, luego del estreno, un capítulo sobre este aclamado y multipremiado drama, éxito en Latinoamérica y el mundo.

El cuento de la criada está basada en la novela distópica homónima, de la escritora Margaret Atwood. Una mirada a la opresión de la sociedad y en particular a la sujeción de las mujeres a roles y mandatos preestablecidos, utlizándolas para tareas domésticas y procrear.



La serie narra un futuro no muy lejano en Estados Unidos, en el que la contaminación ambiental, entre otros factores de los que son culpables los humanos, ha reducido la tasa de natalidad de manera más que alarmante y ha llevado a un régimen totalitarista llamado Gilead. Allí, las pocas mujeres fértiles son esclavizadas sexualmente. Entre ellas se encuentra June (Elisabeth Moss), una mujer a la que le han arrebatado todo y que a lo largo de las tres temporadas hace lo imposible para salvarse junto a sus seres queridos y crear una revolución.



En la cuarta temporada, la protagonista redobla su apuesta contra Gilead como una feroz líder rebelde, pero los riesgos que asume traen nuevos desafíos inesperados y peligrosos. Su búsqueda de justicia y venganza amenaza con consumirla y destruir sus relaciones más queridas, y además la sumergirá una vez más en reclusión. La muerte y la constante amenaza del regreso del pasado terminarán por marcar el paso y el ritmo de sus días.



El cuento de la criada está protagonizada por Moss junto a Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Alexis Bledel, Ann Dowd, Max Minghella, Madeline Brewer, O-T ­Fagbenle, Amanda Brugel, Bradley Whitford y Sam Jaeger.



La nueva entrega cuenta con la producción ejecutiva de Bruce Miller, Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Daniel Wilson, Fran Sears, Eric Tuchman, Sheila Hockin, John Weber, Frank Siracusa, Kira Snyder y Yahlin Chang. La serie es producida por MGM Television y distribuida internacionalmente por MGM, y los fanáticos pueden encontrar todas las temporadas disponibles en la plataforma de contenido prémium de Viacom CBS Paramount+.