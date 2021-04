La violenta pelea entre Valeria Degenaro y Nino Dolce

En los últimos 20 años, los contenidos de la pantalla chica en Argentina han incluido personajes de dudoso talento pero con algunas estrategias para permanecer en boga a lo largo del tiempo. A través de risas, llantos, peleas y escándalos, estos seres adquieren la popularidad que les abre puertas a otros rumbos laborales o mediáticos. Y no deja de pasar en esta era de redes sociales, donde a través de un click todo puede cambiar de un momento a otro.



Cocinero de profesión y dueño de una esbelta figura y un carisma particular, Nino Dolce fue uno de los personajes que marcaron una época. Tenía un ciclo propio en la señal latina de Playboy y su fama creció exponencialmente tras su participación en una edición de Gran Hermano protagonizada por famosos.



Dolce, siempre acompañado de mujeres exuberantes y con una gran vocación para los excesos, entabló una relación amorosa con Valeria Degenaro, la cual estuvo plagada de idas, vueltas y una pelea bizarra que tiñó de violencia un corte televisivo. Sucede que la modelo y el chef mantenían un estilo de vida excéntrico y ostentoso, por lo que fueron convocados al programa de Viviana Canosa.



En ese momento, ellos llevaban tres meses separados pero estaban retomando el diálogo porque, consideraban, el amor continuaba intacto. Sin embargo, al momento de estar al aire, la producción del magazine dedicado a las noticias del corazón emitió un clip en el que se veía a Nino besando a la vedette y bailarina de Cocodrilo, Cecilia Oviedo.



Ante esta situación, Valeria repleta de ira, pidió que fueran a un corte publicitario sin saber que, aunque estuvieran fuera del aire, la cámara continuaba encendida. Así fue que los responsables ejecutivos del show tomaron imágenes de la pelea de la pareja.

Ella se levantó, tomó su copa y se la arrojó a su ex, que se defendió levantando el brazo. Así el cristal estalló y, como resultado, ambos terminaron con pequeños cortes. Por ese entonces, la morocha expresó en una entrevista a un medio de alcance nacional: “Hacía tres meses que estábamos separados, pero hacía unos días que habíamos hablado de que nos seguíamos amando, que era para pensar porque ninguno había estado con otra persona. Me mostraron un beso de Nino con Cecilia Oviedo y él me decía que no le dio el beso… Yo le quise tirar el agua y él entendió que le quise romper la cara, lo atajó como una pelota y se rompió el vaso”.



Por su parte, ella continúa su carrera como modelo mientras que él hizo un cambio rotundo: abandonó la profesión, se convirtió al judaísmo, es padre y trabaja por fuera del eje mediático.