El doloroso recuerdo de Luis Ventura

El periodista Luis Ventura fue una de las figuras convocadas para el ciclo televisivo que conduce Andy Kusnetzoff todos los sábados. Con un llamativo saco de cuero rojo, Ventura fue participando con sus respuestas a cada una de las invitaciones para pasar al frente que hacía el moderador. En un momento de la noche, contó el abuso al que fue sometido a sus seis años de edad, por parte de un cura de la institución educativa a la que asistía. “Vino este cura y me envió a buscar algo al aula, una pancarta, no sé, yo fui; estaba todo el mundo en el acto cuando de repente se abrió la puerta y entró. Me subió al escritorio, me bajó el pantalón, el calzoncillito y me practicó sexo oral”, dijo. El resto de los invitados escucharon atónitos la revelación, que ya había hecho hace años con Alejandro Fantino.