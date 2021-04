Giorgio Tsoukalos revela detalles en torno a la vida extraterrestre

Con episodios todos los sábados en History y temporadas anteriores en History Play, Alienígenas ancentrales es uno de los éxitos de la señal. Gran parte del suceso se debe al carisma y conocimiento en la materia de Giorgio Tsoukalos, quien brindó un encuentro para la prensa regional y allí estuvo diario Hoy.

—¿Cómo vivís el éxito y permanencia del programa?



—Estoy sorprendidísimo realmente, porque si recuerdan empezamos con esto en 2009. Entonces, el hecho de que sigamos al aire demuestra que hemos tocado una fibra íntima en las audiencias de todo el mundo, no solo en Estados Unidos, sino también en casi todos los países en los que se ve el show. Entonces tengo que decirles gracias a los fans que siguen prendiendo la pantalla para ver el programa, porque sin ellos Alienígenas ancestrales no existiría. Además, siento que el programa en cierta forma ha cambiado el paradigma, porque cada vez más personas hablan sobre los aliens. Por ejemplo, el gobierno estadounidense el 1° de junio va a publicar un informe, que fue parte de un proyecto de ley, que les daba 180 días para revelar algo. Por ahora nos han dado pequeñas pistas de lo que va a decir ese informe y, también, han mostrado nuevas imágenes de objetos voladores no identificados y algunas de las cosas que, vemos, son inexplicables. De hecho, el gobierno de Estados Unidos, el Ejército, ha dicho que hay algunos objetos que se aceleran rápido y luego rompen la barrera del sonido sin crear un boom sónico, una explosión sónica. Esta es una tecnología que, en la medida de lo que sabemos, la humanidad no ha desarrollado todavía. Entonces uno tiene que preguntarse de dónde viene esa tecnología y qué tipo de tecnología es.

—¿Qué tipo de películas o programas te gusta ver de aliens y película o programa de TV sobre aliens te parece más preciso?

—Hace poco empecé a ver Picard, la nueva serie de Star Trek con Patrick Stewart, así que estoy más o menos por la mitad. Con respecto a lo que es programas de tele, para mí no es un requisito tener que ver cosas relacionadas con aliens. Eso es más mi trabajo, en realidad. A mí me gustan distintas cosas además de los aliens en mi vida privada. Hace poco terminé de ver Schitt’s Creek y es uno de los mejores programas de TV que he visto en la vida. Hay muchas películas como El vengador del futuro, con Arnold Schwarzenegger, y de 2001: Odisea del Espacio me gustan partes, pero realmente es una película muy aburrida. Mucha gente dice que es un clásico maravilloso.

—¿Cómo lográs sobrellevar tu éxito con el otro lado del suceso del programa que te convierte en memes de internet?



—No tengo ningún tipo de control sobre los memes. Sé que el meme se usa en forma positiva y en forma negativa. Y la verdad, no me importa. Es mi cara. Me río de eso todos los días. Así que me encanta, me parece maravilloso. Y además también muestra el amor y el aprecio que tiene la gente por mí y por la pregunta sobre los aliens.