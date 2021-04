El platense Manuel Ferrari revela detalles de su película

El platense Manuel Ferrari es el director de De la noche a la mañana, película que se acaba de estrenar en cines de todo el país. El 22 de mayo llega a Claro Video y Amazon Prime Video. Con él hablamos del proyecto.

—¿Expectativas con el estreno?



—Acompañando esto que es una película que cuando la hicimos nunca imaginamos esta situación extraordinaria. Más allá que siempre es complicado en el país la realización y exhibición, pero es como un alivio. Es cerrar un proceso muy largo, más en películas como esta, que para mí es gigante, pero para otros puede ser pequeña. La película tuvo proyecciones en Mar del Plata y Miami, luego hizo recorrido por festivales online y acá estamos, con ganas de escuchar en la sala, risas y comentarios.

—¿Escribieron la película imaginando que Esteban Menis sería el protagonista?



—Tardamos mucho en conseguir los fondos, y fui escribiendo con la distancia de que aún no estaba concreta la idea de rodar, pero cuando activamos, quedaban dos meses y le dije al productor que tenía que terminar de escribir con cosas más concretas y espacios reales y me fui a Valparaíso, en paralelo comenzamos un casting, y de entrada dije de probar a Menis. Fue una ocurrencia mía más de verlo en las redes, él además es director y productor y eso me daba una certeza de tener un diálogo con él sin tener que dar precisiones actorales, y de hecho él no hizo su “personaje”, sino que se abocó a Ignacio Roma con cuestiones incorporadas pero sin hacer un humor explícito, sino un humor de lo mínimo bajando la intensidad. Tanto él como Manuela Martelli, que es también directora, colaboraron mucho con el guion. Eso me fue dando ciertas garantías de hablar con gente que estábamos a la par, lo que no implica que no pueda trabajar con actores que no sean directores, pero acá era clave por el poco tiempo que había para darle cuerpo a todo. En ese contexto se sumó Gabriel Medina para darle una especie de cierre con un humor que comparto mucho de sus películas, algo más de lo cotidiano, de las situaciones del patetismo.