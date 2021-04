Los especialistas del Óscar cuentan todo sobre la ceremonia

Este domingo se entregan los premios Óscar y diario Hoy habló con Axel Kuschevatzky, Rafael Sarmiento, Ileana Rodríguez y Lety Sahagun para saber cómo viven el evento cuando su país está representado.

— ¿Se vive de manera diferente el trabajo que hacen cuando su país está nominado?



—Rafael Sarmiento: A mí me tocó comentar el primer Óscar ganado por Alfonso Cuarón, al año siguiente Alejandro González Iñárritu, al año siguiente otra vez Alejandro, luego Guillermo del Toro, luego otra vez Cuarón, sumado a los Óscar que ganó Emmanuel Lubezki. Para un humilde obrero de la profesión como yo, es como narrar el gol de un Mundial de fútbol. El primer Óscar que cubrí fue el del 2000, que culminaba con 25 años que no llegaba México a una nominación. Cuando además ves el tamaño de transmisiones que hacemos, es un hecho histórico, cubriendo otros logros como el primer Óscar para Chile por Historia de un oso, la primera nominación para Colombia.



—Ileana Rodríguez: Creo, para complementar, que al estar todos estos años en la transmisión, ya no es “el argentino”, “el mexicano”, “el chileno”, se celebran todos los logros ­latinoamericanos.



—Axel Kuschevatzky: A lo que decía Rafa sumo que yo produje las dos películas argentinas nominadas, El secre­to de sus ojos y Relatos salvajes, que lleva años para los que están involucrados, sin hablar de mí que El secreto… me transformó en lo que quería ser y no me animaba. Pienso que la temporada de premios nos da mucho placer poder abrazar a los nominados como si fuera propio.



—Lety Sahagun: Hablo más desde el lado del espectador y es un poco lo que decía Rafa, una sensación de que es uno más de nosotros el que está ahí y toda la región lo apoya.

Predicciones



Si bien la premiación, y ya las nominaciones, son aleatorias y hasta sorpresivas, este multimedio preguntó a los expertos por sus predilectas de esta 93° entrega, que se realizará el próximo domingo y se verá por TNT.



—RS: No son mis favoritos, pero creo que ganarán Nomadland, mejor película; Chloé Zhao, mejor director; mejor actriz, Viola Davis; y mejor actor, Chadwick Boseman; Soul, película animada; y Otra ronda, película extranjera.



—LS: Película, Sound of metal; mejor director, Chloé Zhao; mejor actor, Riz Ahmed; mejor actriz, Viola Davis.



—IR: Me gustaría que Hermosa venganza gane como mejor película; Chloé Zhao, mejor director; mejor actor, Anthony Hopkins; y mejor actriz, Frances McDormand.



—AK: Yo creo que ganarán ­Nomadland, mejor película; Chloé Zhao, mejor director; mejor actriz, Viola Davis; y mejor actor, Chadwick Boseman, es difícil ganarle a un muerto (risas).