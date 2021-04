"Yo fumé porro durante todo el embarazo"

Julia Mengolini contó una experienca y fue muy criticada en las redes sociales. Durante la emisión de su programa Segurola y Habana, la periodista contó que fumó marihuana mientras transitó su embarazo: "Yo fumé porro todo el embarazo. Si no hubiese sido por esa planta milagrosa, me hubiese sentido para el orto todo el embarazo porque me pareció curativa".

Más allá de las redes sociales, fue Yanina Latorre quien la destrozó en Los ángeles de la mañana: "Es grave que se basa en la revista THC. Perdón, pero es patético. Hizo una apología de la droga terrible, porque lo cuenta de una manera que te dan ganas de fumarte un porro si estás embarazada. Está como casi invitando a las embarazadas a que fumen porro porque pasás mejor las náuseas".

Ante la polémica generada, Mengolini habló al respecto y le bajó el tono a la polémica: "Yo no recomendé nada, solo conté mi experiencia. Pero al mismo tiempo, creo que es una buena oportunidad para romper con algunos tabúes sobre la marihuana y volver a exigir su regulación. Durante mi embarazo usé cannabis con un vaporizador porque no es recomendable fumar nada durante el embarazo. La vaporización evita la combustión que, esto sí está comprobado, hace daño a la salud", cerró.