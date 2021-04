Ezequiel Campa: “Nuestro trabajo consiste en ser graciosos”

A partir de una función de teatro, Ezequiel Campa se sintió maravillado por las sensaciones que la obra le dejó. Es por ello que decidió formarse en actuación y lo eligió como modo de vida. Tiempo después, comenzaría a incursionar en otros géneros innovadores para aquél entonces en Argentina y se desempeñó como comediante en stand up. Así, construyó una certera trayectoria que lo llevó a realizar shows por todo el país, a encabezar producciones como solista o acompañado de otras figuras mientras que ahora se presenta con el último show de su autoría titulado Cheto y choto. Cabe mencionar que tendría funciones presenciales, pero, dadas las condiciones actuales por la pandemia imperante del coronavirus, el comediante debió cambiar el formato y esta vez se llevará a cabo el 7 de mayo en un streaming que dará para hablar.



En una entrevista con este multimedio, Campa reflexionó sobre sus modos de producción a la hora de hacer humor, pero también trajo al presente cómo fueron los momentos en qué creó a sus personajes más sobresalientes. Por otra parte, precisó los detalles del desempeño realizado en Pequeña Victoria, la serie de Amazon junto a Telefe que relata las circunstancias de un embarazo a través de la subrogación de vientre que cuenta con un elenco de primera línea.

—¿Cuándo te vinculaste con el teatro?



—El primer acercamiento ocurrió en el colegio secundario, pues hice un taller. Participaba de los actos y creo que hicimos un sketch sobre el programa de Susana Giménez, allá por los años 80, el famoso Hola Susana. Luego, existió una situación: fui a ver una obra de teatro protagonizada por un actor chileno llamado Franklin Caicedo que ya falleció. Allí recitaba poemas de Pablo Neruda. Por aquel entonces era adolescente y fui sin saber de qué se trataba. La verdad es que me impactó mucho y me di cuenta que me interesaba intentar generar en la gente algo parecido a lo que ese espectáculo hizo en mí. Ese fue mi primer vínculo, luego comencé a estudiar con diferentes profesores.

—¿En qué momento llegó el stand up?



—Apareció mucho después, como una década o más. Ya era actor y no sabía de la existencia del stand up como género. Tenía visto algunos especiales de Eddie Murphy o Bill Cosby pero no lo concebía como tal, ni sabía que existía una tradición ni una historia, una técnica ni nada. Básicamente fue a través de un comediante inglés que me impactó mucho su trabajo y sentí que quería hacer eso. Ahí me di cuenta que era un género, llamado como tal.

—¿Cómo se innova dentro de un género humorístico?



—Yo no lo sé cuál es la fórmula, esa es la verdad. Tampoco tengo en claro cuánto se puede innovar porque siempre estamos influenciados por algo que ya se hizo pero supongo que una podría ser por hacer lo que a uno le gusta, desde el punto de vista artístico, no desde las estrategias que uno puede llevar a cabo para que te vaya mejor. Hay que ser honesto, poner en práctica lo que te gusta y va a ser original, ahí podría estar la innovación, tal vez.

—¿Cuáles son los límites a la hora de hacer reír?



—Están dados por que lo que uno haga no sea gracioso. Para mí, ofende mucho más algo que no es cómico que un chiste sobre un tema tabú o sobre el que no deberían hacerse chistes. El humor está por sobre todo, después si lo que uno dice es mala comedia, es otro tema. No concibo los límites en los temas porque son muy amplios, uno mismo que puede elegirse como el aborto, la muerte, el cáncer, no podés decir sobre esto no se puede. No estoy de acuerdo, después si decís una barbaridad, es otro tema, pero a priori el único límite es que no sea gracioso lo que se está diciendo pues el objetivo es y el trabajo del comediante es ser gracioso, no tiene que ver con bajar línea, ni caer bien parado, ni usar el género para que la gente diga: Che, la verdad, qué persona de bien es esta, nuestro trabajo es ser graciosos. Después, si la persona dice una animalada, es otro tema que quizá no tenga que ver con la comedia.

—¿Por qué decidiste crear a Dicky, el personaje tan actual y controversial?



—Fue una cosa más de las que voy probando. La profesión me hizo ser un artista independiente. Durante muchos años quise hacer la carrera tradicional del actor que trabaja en cine, teatro y televisión, que luego te van llamando, y eso es muy fluctuante. Allí me di cuenta que me iba inventando mis propios contenidos, mis trabajos y así apareció el stand up como una respuesta a la búsqueda de cierta autonomía. Hice muchos personajes, contenidos y propuestas, sigo haciéndolas y a veces llaman la atención pero otras no. Con respecto a Dicky, en su momento fue una cosa más que hice y evidentemente funcionó. Ahora su disparador creativo tuvo que ver con el debate con la ley del aborto por primera vez en el 2018, cuando no se aprobó. Allí me pareció que había una situación de comedia en alguien de clase media alta acomodada, gente blanca e hipercatólica que se opone fervientemente al aborto por cuestiones religiosas, de egoísmo, entre otros. Allí encontré un elemento interesante que se transformó en una bestia que hoy opina sobre cualquier tema que esté dando vueltas.

—¿Las redes sociales te ayudan a recabar información para los ­guiones?



—Sí, pues son la manera más concreta de leer el humor social. También podés detectar a los bandos para ver dónde está parada la gente. Al menos en ese microclima, debe estarse atento que siempre las redes sociales están muy manipuladas, no son solamente opiniones orgánicas de gente real.

—En este contexto de aperturas paulatinas y restricción de algunas actividades, ¿volvés al streaming?



—Voy a hacer Cheto y choto, que es el mismo contenido que interpreto en el teatro. Será el 7 de mayo y se pueden adquirir las entradas a través de mi web, ezequielcampa.com.ar.

—¿En qué otros proyectos estuviste inmerso?



—Acabo de hacer una participación pequeña en Pequeña Victoria, que es una ficción de Telefe junto a Amazon. Ahí grabé un personaje llamado Jimmy, un conductor de televisión que, imagino, veremos a mitad de año. Estoy muy contento de haber trabajado junto a actores enormes como Julieta Calvo, Facundo Arana, Mariana Genesio, Julieta Díaz, Natalie Pérez, estoy muy contento con esto. También estoy trabajando de a poco en el armado del nuevo show de stand up que saldrá para fines de año si las condiciones lo permiten. Además, tengo otras cosas de Dicky del Solar que ya se van a enterar, tiene guiones más complejos, pero será para más adelante.