Fernando Meirelles dará una masterclass imperdible para la región

Fernando Meirelles, director de las recordadas y exitosas propuestas Ciudad de Dios y Los dos papas, entre otras, brindará una masterclass en el marco de Faciuni (Festival Académico de Cine Universitario Internacional), el programa de DirecTV que brinda estímulo y oportunidades para estudiantes de la región a través de becas. La masterclass de Meirelles se podrá ver a las 18 horas por www.faciuni.com, y diario Hoy dialogó con él en exclusiva para obtener consejos y saber más de su nuevo proyecto.

—¿Cuál sería el mejor consejo que le podrías dar a un estudiante que recién comienza en el mundo del cine?



—Lo mejor que puedes hacer es practicar y trabajar mucho. La mejor escuela es el montaje, es un consejo muy práctico, editando, pasando varias horas en la isla de edición, incluso trabajando con materiales de amigos, buscando el mejor cuadro, la mejor frase, es un ejercicio único. Así aprendí a hacer cine, repitiendo, repitiendo, en el montaje, esa fue mi escuela.

—¿Qué consejo te hubiese gustado recibir de joven?



—Yo llegué a ser director por accidente. Yo soy arquitecto y hacía películas experimentales, y cuando me di cuenta que quería ser director encontré un libro de Sidney Lumet, Making movies, donde cuenta todo el proceso, es el único que leí de punta a punta, y luego aprendí con la práctica fue una formación muy informal. Si tuve un maestro, que fue César Charlone, me enseñó toda la parte técnica. Comencé a trabajar sin ninguna perspectiva, no quería ser reconocido ni aplaudido, lo hacía por placer, por experimentación, lo hacía los fines de semana, y sin pensarlo aprendí la gramática del cine, sin saber que sería mi profesión. En Brasil no había cine en los años ochenta, entonces empecé en televisión, y así hice mi camino.

—¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza a la hora de dirigir?



—Siempre lo primero es el tema, y empiezo con casi nada, creo que hay directores que desean contarlo con todo. Ahora estoy con una película para Netflix sobre la crisis del clima, que es un tema que me interesa, empecé a investigar sobre Greta Thunberg, la vida de adolescentes que ya sufren con la crisis, escribí historias de varios personajes y luego comenzaron a conectarse. Es una teen movie sobre adolescentes y el clima. No hay un proceso perfecto.

—¿Cómo estás trabajando el mensaje para que llegue a estos jóvenes?



—Ese es mi desafío, no quiero hablar mucho de la película porque no está lista aún, pero es el desafío, porque tengo 65 años e intento seguir los consumos de los jóvenes, sí sé que tendrá un ritmo intenso, muchas imágenes, música, estoy intentando aprender un mundo nuevo. Si no tengo desafío, para mí el trabajo no es bueno, preciso de desafíos. Mis peores trabajos son aquellos en los que me sentí seguro.

