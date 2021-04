Nicki Nicole estará en el programa de Jimmy Fallon

Nicki Nicole anunció una gran noticia ya que estará en el Late night show de Jimmy Fallon, uno de los conductores más famosos del mundo. Junto al cantante puertorriqueño Lunay, la intérprete cantará dos temas junto a él. Por su parte será la primera argentina en asistir a este show mundial.

"The Tonight Show Starring Kimmy Fallon, martes 27-4. Nicki Nicole con la participación especial de Lunay", dice el flyer que compartió la artista en su cuenta de Instagram. Y agradeció: "Gracias Jimmy Fallon por invitarme a ser parte de The Tonight Show. Estaré cantando Wapo Traketero, la canción que me trajo hasta acá y #NTMN. Gracias Lunay por acompañarme, la vamos a romper. Es hermoso todo lo que está pasando con todos los artistas argentinos en el mundo".