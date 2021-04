Malena Guinzburg: “El personaje es alejadísimo a mí y es juego total”

La humorista, conductora y actriz Malena Guinzburg debuta en el cine de la mano de José Cicala en John Lennons, película que se estrenará hacia fin de año, en donde encarna un personaje completamente diferente a ella. Diario Hoy dialogó con la comediante para conocer más detalles de su ingreso al mundo del séptimo arte y sus próximos planes.

John Lennons, protagonizada por Gastón Pauls, Luis Machín, Luciano Cáceres, Griselda Sanchez, Eduardo Calvo, entre otros. Cuenta la historia de una estafa con la posible visita del líder de The Beatles al país. Guinzburg compone a varios personajes, pero todos con una particularidad: son hombres, o mejor dicho una mujer que transiciona en el sexo opuesto.

—¿Cómo es ingresar, finalmente, al mundo del cine?

—Uff, una locura. Estoy fascinada, estoy como nene con chiche nuevo, entendí eso de las esperas del cine, me citaron hoy a las nueve y siendo el mediodía aún no arranqué, es muy agotador, pero me estoy divirtiendo mucho. No sé si siempre será así, pero por lo menos este equipo es muy divertido, recién estuvimos bailando en vestuario durante un rato largo. Además siento que me toca mi primera película con actores a los que miras todo el tiempo para aprender, porque son grosos.

—Y además la película es una comedia, así que es ideal para hacer catarsis en este tiempo tan complicado para todos…

—Para mí toda la cuarentena al principio fue muy difícil, y digo que distinto, por más que estemos en pandemia, durante un rato, aunque estemos con barbijo, estás con gente, ves gente, charlás. Yo había trabajado desde mi casa, acá están todos disfrutando del poder trabajar.

—La película transcurre en una época particular, donde la música y la cultura popular marcaban todo. ¿Llegaste a conocerla?

—Yo nací en 1978, soy más de los ochenta, del 87, 88, no me acuerdo más. Pero me pareció una época espectacular para recrear, desde la vestimenta, todo, es hermoso.

—En el relato se cuenta la historia de una estafa, que un poco habla sobre el ADN de los argentinos. ¿Cómo viste esto?

—Te voy a ser muy sincera, no es que me puse a reflexionar muy profundamente sobre esto de “el ADN argentino y la estafa”. La verdad que no lo pensé tanto desde ese lado, sí el personaje de Gastón ese ese estafador querible, querés que le vaya bien, no querés que le vaya mal, hay mucho del argentino del “chanta bueno” que lo querés.

—Hablando de cine, ¿te gusta la comedia? ¿Qué tipo de géneros consumís?

—La verdad que de todo un poco, no tengo un género preferido, me gustan las comedias, las comedias románticas, soy como bastante amplia, las comedias románticas me encantan.

—¿Tenés alguna preferida?

—No sé, Notting Hill la vi 72 veces, la están dando y la pongo y me quedo mirando. Comedias, comedias, me gustan, desde Woody Allen a lo que te imagines, me gusta el cine que esté bien.

—¿Cómo es tu personaje en la película? ¿Ayuda que estés tan caracterizada para animarte a hacer más cosas?

—Hago de varón, de una mujer trans. Nunca se menciona el tema, ya está incorporado y también es un desafío cuando me lo propusieron, pensaba que se habían equivocado.

—¿Cuál es el nombre?

—Esteban, y de pronto tengo bigotes, me fajan las tetas, eso ya te coloca. Estoy en dupla con Santiago Domínguez todo el tiempo, y nos divertimos mucho, el personaje es alejadísimo a mí y es juego total, es ponerme a jugar.

—¿Y es difícil el no poder ser vos y encarnar otro rol? Además vos siempre en el escenario controlas todo...

—Esto me gusta porque es completamente distinto, y muy físico, muy de entregar el cuerpo, ponerlo en una posición, jugar a ser un chabón, y además jugando a ser varios personajes, un día me toca ser policía inglés, otro día estoy de civil, otro día soy guardaespaldas, esa cosa tan lúdica, presentador de Sandro, me permite jugar y jugar y jugar.

—¿Te gustaría seguir haciendo cine?

—Si, por favor, que me llamen.

—O vos misma, escribiendo…

—Sí, hace bastante tiempo que quiero hacer ficción.

—¿Es la primera vez que hacés ficción?

—Hice cosas muy chiquitas, o en teatro, algunas cosas, pero en cine sí es la primera vez, en series estuve con participaciones, pero no un personaje estable.

—Entonces querés que te empecemos a ver más seguido en ficción…

—Sí, claro.

—¿Cómo sigue el año de trabajo?

—No tengo la menor idea, algo de tarea con Las chicas de la culpa, una vez por semana, y lo que hago en redes, donde esa soy yo, pero de laburo no sé.

—Algo va a venir…

—Sí, seguro.