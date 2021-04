Matías Defederico defiende su buen honor

Durante 8 años, Cinthia Fernández y Matías Defederico estuvieron casados, vivieron en diferentes países y fueron padres de tres niñas. Asimismo, enfrentaron crisis y rumores de infidelidad, violencia y malos tratos.



Tras separarse y dividir los bienes, la mujer inició acciones legales por la cuota alimentaria que el futbolista no estaría cumpliendo. Es por ello que ella decidió tomar trabajos de modelo, bailarina y conductora para poder llegar a fin de mes. Además, ya no cuenta con la ayuda de su exnovio, el empresario rosarino, Martín Baclini.



Es más, durante en la emisión de los clásicos almuerzos ahora conducidos por Juana Viale, la vedette afirmó que su ex le quiso pegar cuando residían en Ecuador. Logró esquivarlo, pero el golpe fue hacia su hija que culminó con una herida en su cabeza. Esta situación fue ocultada en general por temor del deportista y ahora sale a la luz.



Luego de los dichos, él realizó un extenso comunicado donde dio a conocer su versión de los hechos para así limpiar su buen nombre: “Hasta hoy guardé silencio, pero ante las continuas mentiras, hoy siento que debo aclarar que siempre fui respetuoso de las mujeres, más la madre de mis hijas”. Continuó: “Jamás ejercí violencia física o de ningún tipo sobre ella, menos sobre nuestras hijas. Hice las denuncias civiles y penales por las continuas amenazas e impedimento de contacto y aguardo las resoluciones judiciales”.



Por último, esbozó: “Quien me amenazó constantemente con hacerme mier... fue ella, hoy me doy cuenta de que cumplió su cometido. Estoy y estaré siempre donde se me cite para defenderme más de las calumnias constantes que tienen por único fin lastimarme (…) Y aguardo con la tranquilidad del inocente con la esperanza que al final del camino se conozca la verdad, la cual reservo por respeto a ella (mamá de mis hijas) y sobre todas las cosas por nuestras hijas”.