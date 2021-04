La paternidad posible de Federico Bal

A mediados del 2020, Fede Bal fue a hacerse unos estudios de rutina y los resultados dieron un panorama poco alentador debido a que fue detectado con una enfermedad ­terminal que pudo tratar a tiempo. De esta manera, inició un tratamiento especial y fue acompañado por su novia de aquél entonces de nombre Sofía.



En la última emisión de PH, el también cineasta esbozó: “Tuve cáncer en el intestino. Me curé con pastillas de radioterapia y sesiones de radioterapia. A los hombres cuando les aplican esos rayos, podés quedar estéril. Entonces, antes de someterme a un tratamiento tan invasivo, congelé espermatozoides, por si el día de mañana nace algo en mí. Hoy no soy una persona a la que lo complemente tener un hijo o tener familia. Me siento realizado. Hoy no es un deseo, pero si el día de mañana tengo una mujer que le gustaría o a mí se me despierta el deseo, puedo hacerlo. También hay muchas chances de que pueda hacerlo naturalmente”.