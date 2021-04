Luis Miguel celebra el éxito de su biopic e incumple con sus deberes paternales

En el presente, la segunda temporada de la serie Luis Miguel acaba de estrenarse, después de posponer su rodaje por la pandemia imperante.



Inmerso en el éxito de la ficción, el cantante (que guarda los detalles de su vida bajo siete llaves) sufrió el revés judicial de su exmujer, la conductora y modelo Aracely “La Chule” Arámbula.



Ella pidió ante la Justicia que su nombre no sea utilizado en la ficción, como tampoco la de sus hijos, Daniel y Miguel, herederos fruto de su amor con el cantante, conocido como “El Sol de México”.

En los últimos días, el apoderado legal de la mujer, Guillermo Pous, aseguró que ya se cumplió un año desde que el hombre no deposita la cuota alimentaria de los menores que hoy tienen 14 y 12 años, respectivamente.



“Más allá de decirle cuánto tiempo puede existir en esta inconsistencia en el cumplimiento de las obligaciones, efectivamente lo que le puedo confirmar, y que ya es sabido desde finales del 2019, principios del 2020, es que la señora Arámbula se hace cargo por completo de los gastos que se ocasionan para todas las actividades de sus hijos”, expresó el letrado acerca de la cuestión.



Además, alertó cuáles sospecha que serían las estrategias legales de la contraparte: “No sé si para entorpecer, pero el filtro para lograr tener comunicación con el señor Gallego, es su abogado, el licenciado Heredia, no se ha logrado traspasar esta barrera. Por lo cual, no se tiene absoluta certeza si efectivamente hay una negativa o simplemente no se entera o lo omite”.



Asimismo, aún están previendo demandar a la productora y señal de streaming, Netflix, para lograr el pago total de la deuda en cuestión aunque los asesores del astro han asegurado que no hay fondos para abonarla.