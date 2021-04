Guzmán se suma al escándalo

En la actualidad, la cantante Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía están enfrentadas a muerte. En un principio, sucedió porque el ex de la heredera mantuvo un affaire con su mamá. Pero en el presente, la chica denunció a su abuelo por abuso sexual iniciando una guerra que lejos está de terminar.

Ahora, el papá de la adolescente y exmarido de la cantante se suma al entretelón con fuertes declaraciones que echarán más leña al fuego. Sucede que Alejandro Moctezuma primero desmintió haber ejercido violencia de género contra su ex tal como lo declaró.

Sin embargo, además de defender su buen nombre, declaró que Alejandra fue abusada por alguien de su entorno íntimo. Asimismo afirmó que cuando su hija era tan solo un bebé, su mamá intentó dormirla con Rivotril, acción que interrumpió a tiempo.

Por otro lado, declaró: “Esto es ya una locura, esta mujer haciendo esas acusaciones tan estúpidas porque, bueno, realmente conocemos a Alejandra, es una figura pública que no ha dejado en toda su vida de tener problemas con todo el mundo. Obviamente me he defendido de ella porque es una persona no está bien”.

Además, Pablo puso en duda las cualidades como madre de la rockera al afirmar: “Esperaba que con esta entrevista aprovechara un momento de lucidez para darse cuenta de que su hija está pidiendo a gritos un acercamiento, que le pida perdón por lo que ha hecho. Ella cree que porque le dio un cochecito o un departamento ya la ayudó en la vida. Gracias a Dios aquí no le ha faltado nada.

Dice que no me ha visto en 29 años, o sea, esta mujer está realmente mal, está fuera de la realidad, fuera de la verdad”.