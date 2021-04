Continúa la guerra judicial entre Vicky Xipolitakis y su exmarido

En escasos años, Vicky Xipolitakis y el empresario bancario Javier Naselli decidieron casarse y dividir sus días entre la Argentina y Estados Unidos. En este marco, perdieron un embarazo de pocas semanas de gestación y luego anunciaron que otra vez estaban en la dulce espera de Salvador Uriel, el único hijo en común.



Mientras los días transcurrían con normalidad, el matrimonio con el bebé enfrentó rumores de violencia doméstica y denuncias a la policía que se viralizaron a través de un audio. Luego, ellos pusieron un manto de paz y desmintieron todo.



Sin embargo, una noche, la diva llamó a la Policía porque su ex estaba amenazándola, logró cambiar las cerraduras y obtener una custodia. Así logró separarse mientras que el empresario inició un juicio por calumnias e injurias.



En este contexto, la diva volvió a empezar, obtuvo trabajo en el reality gastronómico MasterChef y promociones publicitarias en las redes sociales. De esta manera, logró su propio sueldo y así ya no depender económicamente de sus papás pues no logra sobrevivir con la cuota alimentaria que recibe al mes. Así también demandó al ex por incumplimiento y golpes, ganó la partida pues él deberá pagar una indemnización más la realización de un curso de autocontrol.



En este sentido, al vivir en el exterior, logró pagar un monto mayor para evitar la llamada probation entonces no realizará ninguna terapia para tratar su violencia, solo abonará un monto mayor a modo de multa y con eso ya estará saldado el asunto. Desde ya que su exmujer y su apoderado legal se opusieron a la medida dispuesta por una abogada porteña y decidieron que irán con una contra demanda para revocar fallo.



Ahora, la vedette realizó un video donde se la ve quejándose de la Justicia argentina y dando cuenta de su situación: “Soy Victoria Xipolitakis, mujer y mamá, víctima de violencia de género, hoy les quiero contar que el poder judicial, porque justicia nunca hubo con nosotros así que no la conozco, nos vuelve a desproteger y nos pone en riesgo, pero yo no voy a parar hasta conseguir justicia. Hoy peleo por mí y por todas ustedes mujeres víctimas de este sistema patriarcal, machista y corrupto, la justicia de los millonarios, esa es la que hoy estoy viviendo yo. No bajen los brazos, yo tampoco lo voy a hacer. Estamos vivas”.