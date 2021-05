Benito Cerati presentó el clip de la canción Cerca

Durante el 2020, Zero Kill presentó un álbum de nueve canciones, que contó con las colaboraciones de artistas de primera línea como Marilina Bertoldi, La Maurette, Hilda Lizarazu, Richard Coleman, Paula Maffia, Lucy Patané, Sobrenadar, Haein Qiu y Marina Fages. En esta producción, el autor recorre diferentes géneros como el grunge y el new wave con letras románticas, líricas y con crítica implícita.

En el presente, Benito Cerati, el alma mater del proyecto solista, une su talento junto a Sobrenadar para crear Cerca; una canción nueva que también estrena su videoclip correspondiente, a cargo de Belén Asad.

Según las palabras del artista, este disco tiene un perfil oscuro, gótico romántico, autoreferencial; tiene guiños o reminiscencias en sus melodías a bandas icónicas como The Cure y Siouxsie and The Banshees.

Con cuatro discos en su haber, Benito pisa fuerte en la escena nacional gracias a la construcción de su propio camino. Además, logró recorrer las provincias argentinas con su disco nuevo. Finalmente, la pandemia lo obligó a cambiar las actividades hacia el interior de los hogares y es por eso que apostó a los recitales on demand.