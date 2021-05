Elena Roger: “El teatro no es foco de contagio”

Todos los miércoles a las 22, canal Encuentro estrena un nuevo episodio de Antártida: desafío polar, dirigida por Martín Subirá y con la narración en off de la talentosa Elena Roger. Con ella habló diario Hoy para conocer detalles de esta incursión en otro ámbito laboral y qué expectativas tiene sobre su estreno.

—¿Qué sensaciones tenés de estrenar este proyecto en medio de la situación extraordinaria que estamos atravesando?

—La verdad es que es para mí algo muy nuevo, el trabajo también que hicimos y no sé cómo sería esto en un contexto normal. Me gusta hacer cosas variadas y haberle puesto la voz a un documental de estas características me enriqueció, y ya quiero ir a la Antártida. Yo voy muy seguido a Ushuaia y creo que es importante conocer todos los lugares del planeta y también estos lugares vírgenes, y que es tan importante mantenerlos de esta manera, por eso es tan interesante desde ese lugar el programa.

—Estamos tan acostumbrados al cemento y al asfalto que cuando llegamos a estos lugares nos deslumbramos…

—Yo lo veía en Ushuaia, que se está convirtiendo en una ciudad muy grande, y eso implica desmonte, calles de tierra asfaltadas, y eso es matar la naturaleza, lo ideal sería que el ser humano se instale en la naturaleza, sobre todo allí donde no hay animales feroces, lo más feroz es el clima, y uno piensa si no existe otra manera de expandir la ciudad, y nadie en lo grande encuentra la respuesta, sí individuos que han decidido a armar sus casas en los árboles, atendiendo a cuestiones fundamentales, y además al mismo tiempo hay una gran cantidad de casas vacías en todo el mundo, que te duele que se cope la naturaleza. Y ves algo como este documental y pensás qué bueno que esté así, pero por otro lado te da miedo porque cuando se terminen los acuerdos que la protegen no sabes qué puede pasar.

—Te conocemos en tu rol de cantante, intérprete, actriz, pero esto es algo nuevo. ¿Es la primera vez que lo hacés?

—Es algo nuevo, pero no imposible, porque es el manejo de la voz, entendiendo que no es un personaje, pero lo ves, fui dirigida por Martín, para seguir la cadencia del documental, es la locución, y no soy locutora. Ahora mejoraría mil cosas, como siempre me pasa con mi trabajo, pero creo que es un gran programa, con una música creada especialmente que acompaña la magnificencia del lugar.

—¿Te gusta formar parte de voceros de todo el mundo que alzan la voz para advertir de la amenaza del hombre sobre la naturaleza?

—Sí, claro, me parece más que importante poder hacerlo, y ojalá mi nombre ayude a que el proyecto sea más visto. Las imágenes que se verán serán increíbles, hermosas, y el documental está muy bien, son cuatro episodios con bastante información y grandes imágenes.

—¿Volverías a hacer un proyecto así?

—Sí, claro.

—¿Cómo sigue el año de trabajo?

—Me lo estoy tomando con bastante calma, los teatros se cerraron hace bastante poco, estaba por hacer Mina… che cosa sei?, con Diego Reinhold, y ahora con este cierre se postergó hasta nuevo aviso. Lo que nos mató en realidad fue la restricción de las 20 horas adentro. El teatro estaba yendo bien, no es foco de contagio; el otro día viajé en avión, que estaba lleno, y el teatro con el 30 por ciento de aforo, no lo entiendo. Voy a ver cómo se continúa, con algunos trabajos como este y algunos streamings privados, además espero el estreno de Entrelazados, la serie de Disney+, en unos meses, haciendo doblajes con eso y viviendo.

Además estuve en Ushuaia con el proyecto Nave Tierra, prototipo del arquitecto Michael Reynolds, casas autosustentables, hechas con residuos, que se hizo en el 2014, en un momento estuvo cerrada y con el nuevo Secretario de Ambiente de la Ciudad estamos tratando de abrirla nuevamente, poniéndola en valor, el intendente Walter Vuoto se comprometió a hacerlo, fue la primera en Sudamérica y a raíz de esto se hizo una escuela Jaureguiberry en Uruguay, una en Mar Chiquita, un hotel en Bariloche, un conservatorio en Isla de Pascua, y varios proyectos más, que sirven para pensar en otra manera de convivir con la naturaleza.

—¿Es por la pandemia que se cerraron las visitas a Nave Tierra?

—Sí, pero antes por un cambio de intendencia se cerró, luego se la logró reabrir, después se cerró por la pandemia, pero en Ushuaia las restricciones son distintas y la idea es que se pueda visitar para acceder a información y al predio.