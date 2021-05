Denise Faro brilló en su streaming global

Denise Faro brindó esta semana su primer concierto online en vivo desde Roma ante un público de más de 3.000 personas. El evento pudo seguirse localmente a través de la plataforma Legato events, y cuando se encendieron las cámaras se apreció una fresca puesta en escena, pasos que se acercaban, y se escuchó en la dulce voz de Denise un saludo de “buenas noches” y los primeros acordes de lo que sería un repertorio de más de una docena de ­canciones.



La cantante deleitó al público a través de la pantalla con Evergreen, la versión italiana que dio inicio al concierto, luego siguió con Grazie a te, la canción ganadora de Viña del Mar que le abrió las puertas al mundo, continuando con Lucha siempre y Nunca fue verdad. Con el primero de varios cambios de vestuario, siguieron Una canzone d’amore buttata via, Pianeti, Sober, además de impresionar con la interpretación de Anyone, sencillo de Demi Lovato, Lentamente y la versión en italiano de Despacito, entre otros. El streaming también contó con Breaking free, acompañada con imágenes de su actuación en Vasco Non Stop Live 2019 e interpretó Intrappolata, una de sus primeras canciones que dio a conocer en su incipiente carrera ascendente.

Entrando en el tramo final llegó el turno de hacer por primera vez en vivo sus nuevos singles Jacuzzi y para la despedida eligió cantar en español Evergreen en versión acústica. Un concierto cargado de emociones que dejó con ganas de más.



Evergreen, su nuevo sencillo, es solo el segundo adelanto de lo que será su inminente disco de estudio, el cual editará en italiano y español a mediados de este año. En palabras de la artista: “¡El single es definitivamente una de mis canciones favoritas de todo este álbum! Lo escribí junto con otros 3 jóvenes autores , y cómo pasa pocas veces en un estudio de grabación, esta letra ha logrado representar la vida de los 4 ... Lo que me hace pensar o esperar que pueda representar la vida de muchas otras personas”. “Que nos ha pasado. Lo buscaba afuera y estuvo siempre aquí, Esta vida , un curso de supervivencia, sentirse bien no nos ha bastado nunca”, dice la letra.



Mientras tanto, la cantante y actriz italiana se encuentra en Milán ultimando ­detalles de las nuevas canciones que formarán parte del material discográfico. El disco está producido musicalmente por Daniele Coro, autor y productor de importantes artistas como: Alessandra Amoroso, Laura Pausini, Renga, Carboni, además de otros autores ­destacados que escribieron algunos de los últimos éxitos de Kylie Minogue, y Tiziano Ferro.



Denise Faro nació en Italia, pero es “hija del mundo”, como ella misma se define, y ha empezado desde muy joven su carrera actoral. Cabe mencionar que ella ha incursionado en musicales y obras de teatro. Por ejemplo, en su país natal hizo las versiones locales de Romeo y Julieta, High School Musical y Patito feo, por nombrar solo algunos proyectos.