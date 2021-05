“Las redes permiten compartir nuestros proyectos musicales en todos lados”

A través de la canción como forma de transmitir, Marcelo Vampa se abocó a la arista musical de su carrera para cumplir su sueño. Gracias a su esfuerzo y perseverancia, logró editar dos álbumes en diversos formatos y se desafió a circular por la canción de autor. En diálogo con este multimedio, el artista revela las vicisitudes del camino y los proyectos del presente.

—¿Qué análisis realizás del camino recorrido?



—Como solista, empecé hace relativamente poco. En el 2018 inicié con el armado de lo que hoy es O.V.N.I. Fue todo un proceso, sobre todo personal, que me permitió refugiarme en la escritura y en la composición. Ese proceso de transformación me ayudó a volcarme de lleno en la música, decidir y elegir hacer lo que me gusta. Desde ahí, siento que el camino recorrido está íntimamente vinculado con un desarrollo individual y es indisoluble de lo musical. Gracias a todo lo vivido puedo estar lanzando las primeras canciones como solista, muy contento que todo lo que fue, hoy se ve materializado en arte.

—¿De qué va este material nuevo?



—El 22 de febrero de este año se lanzó en todas las plataformas digitales O.V.N.I. volumen número 1, un E.P con las primeras cuatro canciones de un disco que seguramente llegará, al menos, al volumen número. 4. Estas primeras intentan reflejar un momento sin tiempo, introspectivo, cálido e íntimo. Ya se ha estrenado en YouTube el video de una de esas canciones y el corte del EP titulado Llamas, que fue grabado enteramente en Bariloche. En el disco participó Julián Di Pietro como productor musical, también se encargó de la edición y de la mezcla. Estuvieron otros artistas tales como Noelia Sinkunas, María Candela Gómez, Tomás Llancafil, Mateo Castiello, Cristian Basto y el mastering estuvo a cargo de Ariel Lavigna.

—¿Cuál es su concepto estético?

—Si bien se podría definir como formato canción, trato de no cerrarme o definirme por una estética en particular, de ahí el nombre del disco; no identificarme desde ese lugar es una forma que me permite explorar diferentes estilos, acorde a lo que siento que pide cada canción, dándome libertad creativa.

—¿Cómo vivís la experiencia de producir ­canciones sueltas e inherentes clips como nuevo formato?



—En principio trato de pensar las canciones como un todo, luego a la hora de bajarlas a la realidad y pensar la manera de comunicarlas, vamos eligiendo de acuerdo a los estados emocionales que queremos transmitir. Es un desafío elegirlas, desmembrarlas para ir publicando de a poco. Pero por otro lado también los mismos costos de producción, te llevan a ir sacándolas de a poco, porque no es fácil hoy en día hacer un disco.

—¿En qué otros proyectos estás inmerso?



—Por ahora la mayoría del tiempo se la dedico al proyecto musical, pero también me gusta toda la parte de producción audiovisual, sobre todo el audio, y creé 5acreativa, donde actualmente me encuentro trabajando en algunos proyectos con Alquimia Audiovisual armando toda la parte de sonido y mezcla.

—¿Qué mirada tenés sobre la escena nacional?



—-Hoy en día trato de mirar la escena global, más que la nacional. Las redes permiten compartir nuestros proyectos musicales a todos lados y eso hace que puedas pensar la escena con una perspectiva mucho mayor. También es lo más difícil en algún punto, pero creo que esa mirada permite abrirnos hacia otros rincones del mundo en donde tal vez sin siquiera imaginarlo, nuestra música puede tener mayor preponderancia. Ahora bien, creo que nacionalmente hay mucha oferta de músicos y eso obliga al artista, de alguna manera, a salir a buscar su público, lo que te lleva también a ser tu propio, productor, prensa, diseñador, fotógrafo, arreglador, etc. No hay muchas ayudas económicas y eso reduce bastante las posibilidades; pero como todo tiene su lado opuesto, también te puede pasar, aunque son los menos, que de la nada una canción se haga viral, generar mayor visibilidad y ahí todo puede ser diferente. También pienso que a nivel nacional y sobre todo local, el arte está infravalorado y eso, más allá de muchísimas otras cuestiones, puede venir en algún punto porque los mismos artistas no podemos generar un colectivo que pueda hacer frente a esa desvalorización.