Puli Demaría continúa siendo íntima de Pampita

Los rumores de una pelea entre las amigas de hace dos décadas Ana Carolina Ardohain y Puli Demaría comenzaron cuando no se pusieron de acuerdo para trabajar unidas en el magazine Pampita online.



En la actualidad, la jurado de La academia festejó el baby shower de la bebé que tendrá junto al economista y empresario gastronómico Roberto García Moritán. Se hicieron presentes todos los amigos pero hizo mucho ruido la audiencia de la DJ y actriz Puli Demaría. Allí comenzaron los rumores de una posible pelea entre las mujeres y posterior distanciamiento.



Ahora, la encargada de romper el hielo fue Julieta Novarro, que sacó el tema en pleno programa para descartar una pelea y desmentir la noticia. De hecho afirmó que se siguen reuniendo, solo que no se tomaron fotos en las veladas concertadas.



Además, por su parte, Puli afirmó que no pudo asistir al baby shower porque su hijo menor se accidentó cortándose una rodilla y debieron asistir a un hospital para darle los puntos necesarios.