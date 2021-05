El regreso de El señor de los anillos a los cines

A 20 años de su estreno, la trilogía El señor de los anillos, dirigida por Peter Jackson, basada en la obra de John Ronald Reuel Tolkien, vuelve a los cines. Una gran oportunidad para que los fanáticos de la saga, y las nuevas generaciones, puedan apreciar en pantalla grande el épico relato, que fue llevado con anterioridad a la televisión, y en versión animada, pero sin lograr transmitir la verdadera esencia del libro. A razón de una película por semana, en copias totalmente remasterizadas en 4K, una vez más se podrán disfrutar las apasionantes aventuras de Frodo, Sam, Merry, Pippin, Aragorn, Boromir, Legolas, Gimli y Gandalf.

Estos nos llevaron a un universo mágico único, que le valieron 11 Premios Oscar que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. El primero de los estrenos de estas reposiciones será el de La comunidad del anillo, en donde, con la ayuda de una valiente comunidad de amigos y aliados, Frodo (Elijah Wood) se embarca en una peligrosa misión para destruir al legendario anillo supremo. En busca de Frodo se encuentran los sirvientes del Caballero Oscuro, Sauron, el maléfico creador del anillo. Si Sauron obtiene el anillo, la Tierra media estará condenada. La trilogía, estrenada en 2001, 2002 y 2003, respectivamente, fue un suceso cinematográfico que recaudó cera de tres mil millones de dólares alrededor del mundo, llevando al cine la magia del Medioevo entrecruzado con personajes mitológicos y de un mundo fantástico que luego tuvo sus ecos en sagas como la de Harry Potter y Game of Thrones.



La serie que continúa el legado de las películas



Actualmente en desarrollo, y aprovechando la expectativa e interés por el tema, Amazon Pime Video produce la serie The lord of the rings, con el director español J.A. Bayona, y el británico-chino Wayne Che Yip a la cabeza, más la reciente incorporación de la directora sueca-francesa, Charlotte Brändström. La nueva serie traerá a las pantallas por primera vez la mítica Segunda Era de la historia de la Tierra Media, miles de años antes de los eventos de The hobbit y El señor de los anillos, comenzando en una época de paz relativa, siguiendo al elenco de personajes, conocidos y nuevos, mientras confrontan el temido resurgimiento de la maldad en la Tierra Media. Las locaciones del programa, al igual que las películas, son en Nueva Zelanda, con sus paisajes ideales para recrear la apasionante historia.



En las próximas semanas llegarán las siguientes partes de la historia cinematográfica a las salas argentinas, Las dos torres, el 20 de mayo, y El retorno del rey, el 27.