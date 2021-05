Laurita Fernández, sin programa y soltera sin apuros

En los últimos días, Laurita Fernández confirmó su separación de Nicolás Cabré por diferencias irreconciliables y alegó que fue de común acuerdo. Además, cambió su look para poder generar otra arista en su vida.



En la actualidad se preparaba para iniciar un show llamado El club de las divorciadas que la tendría al frente, pero debió ser suspendido hasta mediados de junio porque parte del equipo se encuentra de viaje y además los detalles no terminan de cerrar.



Las circunstancias indicarían que la producción no está conforme con algunas aristas entonces atrasó el estreno cuyo horario será ocupado por el show de Guido Kazcka.