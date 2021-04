China y Estados Unidos anuncian medidas conjuntas

A través de un comunicado emitido en forma conjunta, China y Estados Unidos manifestaron que tomarán una serie de medidas específicas dirigidas a luchar contra el calentamiento global. El anuncio llegó después de la serie de reuniones que, a lo largo de la semana pasada, mantuvieron en Shanghái el enviado estadounidense para el clima, John Kerry, y su homólogo chino, Xie Zhenzua. “Estados Unidos y China están comprometidos a cooperar mutuamente y con otros países para combatir la crisis climática, que debe ser abordada con la seriedad y urgencia que exige”, dice el comunicado.



Con esta cooperación “absolutamente crítica”, China y Estados Unidos acuerdan trabajar con otros países en desarrollo para financiar su cambio a la energía baja en carbón y avanzar en la reducción de emisiones a una escala global. En ese sentido, ambas naciones continuarán discutiendo “acciones concretas para reducir las emisiones con miras a alcanzar los límites de temperatura en línea con el Acuerdo de París”.



Con esta iniciativa, Washington allana el camino para la cumbre virtual sobre el clima, prevista para el 22 y 23 de abril por iniciativa del presidente estadounidense, Joe Biden. Si bien China ya declaró esperar la cumbre, todavía no se sabe si el presidente de China, Xi Jinping, se unirá a los líderes mundiales que han prometido asistir. “Cierto, tenemos muchos desacuerdos con China en torno a algunos temas clave, absolutamente”, dijo Kerry, en diálogo con CNN. “Pero el clima tiene que estar separado”, agregó.



Simbólicamente emitido desde una mesa redonda, el comunicado conjunto supone una buena noticia para el grave problema ecológico. Estados Unidos y China, las dos principales economías del mundo, representan casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. Es decir que, sin ese acuerdo, no hay forma posible de estabilizar el clima a escala planetaria. Un informe reciente dice que China deberá cerrar 588 plantas de energía de carbón para cumplir sus promesas sobre la problemática.



El acuerdo es “un proceso irreversible” y una “brújula” para una “acción fuerte” sobre el clima, dijo Xi. Su país, apuntó, tiene la intención de “realizar esfuerzos sin precedentes para asegurar el futuro de las nuevas generaciones” e “intensificar los esfuerzos internacionales” en lucha contra el cambio climático. Li Shuo, alto asesor de clima para el grupo ambientalista Greenpeace, describió el comunicado como “positivo”. “Envía un mensaje muy inequívoco que en este tema en particular China y Estados Unidos cooperarán”, dijo Li. “Antes de las reuniones en Shanghái, esto no era un mensaje que podíamos suponer”, concluyó.