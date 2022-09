Comenzaron los referendos en cuatro regiones de Ucrania

Desde la jornada pasada y hasta el martes que viene, un total de cuatro regiones de Ucrania se encuentran participando de un referendo en relación con la chance de una anexión a Rusia o no. Estas votaciones fueron convocadas por funcionarios prorrusos en las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk, y en las zonas de Jersón y Zaporiyia, en el sur, controladas por Rusia. Así, estas cuatro zonas representan el 18% del territorio ucraniano.

La respuesta por parte del gobierno ucraniano y de Occidente no se hizo esperar y rápidamente salieron a condenar el suceso, expresando que se trata de una “farsa”. Entre los que se declararon en contra se encuentra la Unión Europea, que mencionó que no ­reconocerá los resultados, al tiempo que aseguró que está preparando un nuevo paquete de sanciones contra el país liderado por ­Vladimir Putin. A su vez, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa indicó: “Cualquier supuesto referéndum planeado por o con el apoyo de las fuerzas que ejercen ilegalmente el control de facto en los territorios ocupados de Ucrania contravendría las normas y obligaciones internacionales en virtud del derecho humanitario internacional, y su resultado, por lo tanto, no tendrá fuerza legal”.

Tanto en Lugansk como en Zaporiyia las autoridades insistieron en que los ciudadanos ejerzan su voto desde sus casas. En lo que respecta a Donetsk, las personas a cargo confirmaron que también organizan la consulta prácticamente puerta a puerta, explicando que se debe principalmente a un tema de seguridad. “Nada podrá impedirlo”, subrayó el jefe de la administración de ­ocupación de la región de Jersón, Vladimir Saldo, tras ser consultado sobre las críticas a este proceso. A través de un comunicado, el gobierno ruso sostuvo que brindará todo el apoyo necesario a estas regiones. “Todos los miembros de las comisiones electorales, más de 5.000 personas, comenzaron su labor”, declaró la jefa de la comisión electoral ­instalada en la región de Zaporiyia, Galina Katiuschenko.

“Rusia es el futuro”, proclamaba un cartel prorruso en la localidad de Lugansk, promoviendo así la votación. Otros carteles distribuidos expresaban: “Estamos unidos por una historia de 1.000 años” o “Durante siglos, formamos parte del mismo gran país. La ruptura del Estado fue un enorme desastre político. Es hora de restablecer la justicia histórica”.

Los especialistas, a la hora de ser consultados sobre el posible desenlace de este hecho, fueron precavidos y estiman que difícilmente termine de forma exitosa para Rusia. Por un lado, la rapidez con la que se actuó es un factor a tener en cuenta, y a eso debe sumarse que se trata de zonas con mucho conflicto bélico de forma prácticamente diaria, que además trae aparejado el hecho de que cientos de ellos ya se han ido de las ciudades. En torno a los resultados, los mismos se irán anunciado con el correr de las jornadas. Por ejemplo, las autoridades de Lugansk ya avisaron que informarán sobre la votación al día siguiente, es decir, el próximo miércoles. En Jersón ya se advirtió que esperarán cinco días más tras el cierre de las urnas.

Sumado a todo esto, en el día de ayer el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dio a conocer la cifra de fallecimientos en las tropas enviadas por Moscú. “55.000 soldados rusos han muerto en esta guerra en seis meses. ¿Quieren más? ¿No? Entonces, ¡protesten! ¡Luchen! ¡Huyan! O ríndanse. Son sus opciones de supervivencia”, mencionó a través de un mensaje el mandatario. Las Fuerzas Armadas ucranianas por su parte comentaron que además fueron destruidos 2.254 carros de combate, 1.355 sistemas de artillería, 170 sistemas de defensa antiaérea, 326 lanzacohetes múltiples autopropulsados y blindados, 254 aviones, 219 helicópteros, 950 drones, 15 embarcaciones, 3.659 vehículos y tanques de combustible y 126 piezas de equipamiento especial.