Desde la ONU aseguran que el mundo se acerca a un punto de “no retorno”

En el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el secretario general de la ONU, António Guterres, hizo uso de su palabra para referirse a los grandes problemas que se encuentra atravesando hoy en día tanto la sociedad como el planeta. “Estamos en la peor situación geopolítica que conocí en toda mi vida. No lo viví durante la Segunda Guerra Mundial, y supongo que hoy nos encontramos en la peor situación”, sostuvo enfáticamente. A la hora de nombrar las actuales crisis, se refirió puntualmente a dos: la ligada al cambio climático y la del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Al referirse al problema del clima, señaló que el mundo “se acerca al punto de no retorno”. “La humanidad se porta como si tuviese varios planetas, pero tiene solo uno. Los problemas de biodiversidad no interesan mucho a quienes toman decisiones políticas”, rescató. Al mismo tiempo, apuntó sobre este tópico contra las grandes empresas petroleras. “Algunos productores de energías fósiles eran totalmente conscientes en los años 1970 de que su producto estrella iba a quemar el planeta. Pero, como la industria del tabaco, hicieron poco caso a su propia ciencia”, remarcó Guterres, quien agregó: “Algunos gigantes petroleros vendieron la gran mentira. Al igual que la industria tabacalera, los responsables deben rendir cuentas. Actualmente, los productores de combustibles fósiles y los que los apoyan siguen luchando para aumentar la producción, a sabiendas de que su modelo económico es incompatible con la supervivencia de la humanidad”.

Por último, en torno a la guerra en Ucrania, el secretario general indicó: “Habrá un final de esta guerra. Ahí está el final de todo. Pero no veo el final de la guerra en el futuro inmediato. Las profundas diferencias históricas entre Rusia y Ucrania hacen más difícil encontrar una solución basada en el derecho internacional y que respete la integridad territorial. Por el momento, no creo que tengamos la oportunidad de mediar. Intentamos luchar contra las consecuencias”. Con respecto a los esfuerzos que está haciendo la ONU, concluyó que no están sirviendo de mucho para avanzar con el objetivo de lograr la paz.