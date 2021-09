Disputas de poder en el corazón de Afganistán

Tras su fulminante victoria sobre las tropas gubernamentales en agosto y la retirada de Estados Unidos, los talibanes aseguraron haber sofocado a los combatientes parapetados en el montañoso valle del Panjshir. “Con esta victoria, nuestro país salió por completo de la ciénaga de la guerra”, afirmó Zabihullah Mujahid, el principal vocero del movimiento islamista. “La gente vivirá ahora en libertad, paz y prosperidad”, agregó. Sin embargo, las fuerzas de resistencia local, dirigidas por Ahmad Masud, desmintieron los informes sobre la caída de la región a manos de los talibanes.

Ubicado a 80 kilómetros al norte de Kabul, el jefe Ahmad Masud había llamado a “levantarse” contra el nuevo régimen desde este último gran bastión de resistencia armada. El Panjshir era la única de las 34 provincias de Afganistán que no había caído en manos de los insurgentes, que declararon haber dado por terminada la guerra, por segunda vez en dos meses.

Histórico bastión antitalibán, el valle de Panjshir, famoso a fines de los años 80 gracias al legendario comandante Ahmed Shá Masud antes de su asesinato por Al Qaeda en 2001, alberga al Frente Nacional de Resistencia (FNR), formado tras la caída de Kabul el 15 de agosto de este año. Ahmad Masud, hijo del comandante Masud, respondió a los talibanes llamando a “levantarse por la dignidad, la libertad y la prosperidad” de Afganistán.

Si bien el FNR reconoció fuertes bajas en combates durante el fin de semana y pidió un alto al fuego, afirma retener “posiciones estratégicas” en la zona y “continuar” con su lucha. Mientras tanto, la agencia de noticias Sputnik informó en base a una fuente no identificada que alrededor de 500 combatientes de la resistencia y talibanes -entre los que se cuenta uno de los altos mandos- murieron en el transcurso de tres días de combates sobre el terreno de Qari Fasihuddin en la provincia de Panjshir. No obstante, la información de la muerte del combatiente de alto mando no fue confirmada aún por los talibanes.