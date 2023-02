El Congreso peruano arremetió contra el presidente de Colombia

El Congreso de Perú confirmó, con 72 votos a favor, una moción para “expresar su rechazo a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro”, que según la medida representan “una ofensa a nuestra Policía Nacional”, en el marco de las movilizaciones sociales que hubo en todo el país. El Poder Legislativo también lo declaró persona non grata.

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte exigió a su par colombiano que no continúe azuzando las protestas desde su país con las declaraciones contra su gobierno. La mandataria también exigió que el Congreso tenga en agenda como primer tema el adelanto de elecciones en la próxima sesión de Legislatura: “Creo que es una petición de parte de la población peruana y hay que saber escuchar”, remarcó.

“Marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención no solo se aplica a gobiernos de izquierda. Doble moral el que hace eso. Se aplica a todos los gobiernos”. Eso declaró el presidente colombiano, Gustavo Petro, al ser consultado por el accionar policial en Perú. Sus dichos provocaron la indignación, en primer término, de la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi, quien calificó el ­testimonio de Petro de “inaceptable” y “fuera de lugar”.

El Parlamento peruano manifestó que el primer mandatario colombiano no solo “ofendió” a la Policía del Perú, sino también al país y a todo el pueblo judío al “banalizar el ­Holocausto”. Al mismo tiempo, la moción propuso algo más contundente que desaprobar las declaraciones de Petro. Invocó al Ministerio del Interior y al Ministerio de Relaciones Exteriores “para que cada uno dentro de sus competencias realice las gestiones necesarias para garantizar que el señor Petro no ingrese al territorio nacional”. Por su parte, la congresista Maricarmen Alva afirmó: “Exhortamos a Migraciones para que vea la posibilidad de no dejarlo ingresar al país. Por lo menos que pida disculpas”.

Pocas horas antes de que el Congreso dictaminara la reciente moción contra Gustavo Petro, el diario peruano El Comercio se había pronunciado con un durísimo editorial a propósito de las declaraciones del mandatario colombiano: “Una sentencia que sugiere que el restablecimiento del orden por parte del Estado, encabezado legítimamente por la presidenta Dina Boluarte, constituye un atropello semejante a los que perpetraban las tropas del dictador Adolf Hitler en la Alemania de la primera mitad del siglo XX”, publicó el rotativo peruano.

No obstante, el presidente Petro no es el único político que fue declarado como persona non grata por el gobierno peruano. Ya se había catalogado bajo el mismo rótulo a figuras como el embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, y el expresidente boliviano Evo Morales, quienes recibieron la misma denotación a raíz de “sus constantes incitaciones en la política nacional” que, según el Parlamento peruano, intentaban “desequilibrar el orden interno del país”.