El gobierno colombiano niega haber violado los Derechos Humanos

En el marco del estallido social y político que tiene en vilo a Colombia desde hace más de un mes, desde el gobierno de Iván Duque rechazaron las críticas a la gestión del conflicto y negaron que haya habido abusos policiales.



“La reforma hubiera permitido que los más pobres puedan tener un ingreso extra en momentos de crisis, pero se convocó a un paro dos semanas antes... y nosotros, es cierto, no pudimos explicar las distorsiones de la realidad que se plantearon”, dijo Duque cuando fue consultado en una charla virtual con dos centros de pensamiento de Estados Unidos.



“Tenemos que identificar lo que realmente está pasando. Hablan de caos y convulsión, pero al mismo tiempo el país creció de manera no esperada este primer trimestre en medio de la pandemia, algo que no pasó en toda la región”, sostuvo el presidente.



En ese plano, el jefe de Estado colombiano cuestionó a los manifestantes y le bajó el tono a las denuncias de abuso institucional cuando señaló: “Vemos la cara de aquellos que están protestando de manera pacífica y legítima, pero también vemos la cara de los violentos que están provocando disturbios e incertidumbre, y ellos deben ser enfrentados con la ley y el orden. Pero tenemos una política de tolerancia cero para las fuerzas de seguridad que van más allá de la ley”.



“¿Hay abusos? Sí, como en cualquier ciudad de Estados Unidos, pero se los investiga y se los condena. Por año hay cientos de denuncias de abusos y eso refleja que no es algo sistémico. Además, no solo hemos visto investigaciones, sino también duras condenas”, marcó Duque.



A la vez, desde el gobierno aseguraron que los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pueden visitar “mañana” sin “ningún problema” el país para relevar las cientos de denuncias de violencia institucional y policial contra manifestantes que se registraron durante las protestas.

En ese plano, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez dijo a la CIDH que “el Estado colombiano enviará toda la información solicitada recientemente por la Comisión, garantizándole a este organismo el acceso transparente a la información oficial y unificada de todas las entidades del Estado”.



La CIDH había advertido sobre “fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza” en Colombia, aunque la canciller dijo que sería mejor concretar la visita “una vez entregados los informes solicitados por la misma CIDH a autoridades colombianas y (una vez que) se haya concretado una audiencia convocada para el 29 de junio”.