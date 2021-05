Los vacunados con “Sputnik V” no propagan el coronavirus

El Centro Gamaleya confirmó que las personas vacunadas con las dos dosis de “Sputnik V” no propagan el virus en caso de contagiarse y “tienen un riesgo 14 veces menor” de sufrir el coronavirus de forma severa.



La información fue confirmada por Vladímir Gushchin, jefe del Laboratorio de Mecanismos de Variabilidad Poblacional de Microorganismos Patógenos del instituto ruso que produjo la vacuna.



“Los vacunados no emiten un virus viable y, por lo tanto, no son una fuente de peligro para otros”, afirmó Gushchin en un congreso sobre la pandemia, donde se refirió a los estudios comprobados hasta el momento.



Además, “los que hayan recibido ambas dosis de la vacuna, en caso de enfermedad, tienen un riesgo 14 veces menor de sufrirla en forma moderada y severa”, sostuvo el especialista.



“Sabemos que personas que están vacunadas se pueden infectar porque en ellas la vacuna no desencadenó la respuesta inmunológica que se esperaba y eso refiere a la eficacia de las vacunas. Porque ninguna de las vacunas que se están utilizando son el 100 por ciento efectivas, entonces hay población en que la respuesta inmunológica no va a ser tan fuerte como para evitar la enfermedad”, le dijo a diario Hoy la doctora Daniela Hozbor, del laboratorio VacSal del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP y el Conicet.



“Los datos que hay de eficacias refieren a prevenir enfermedad y no está claro su rol en evitar la infección, esto es el ingreso del virus a nuestro organismo. Respecto a que transmiten menos, al tener una sintomatología (en el caso de presentar síntomas quienes se vacunaron) más leve, eso hace que también se reduzca lo que es la contagiosidad, pero faltará ver los datos para tener un dato certero”, agregó la profesional.



Sobre la campaña de vacunación en el país, Hozbor expresó: “En un contexto de desigualdad en la distribución, donde la demanda es mucho mayor que la oferta y teniendo en cuenta el tamaño de nuestra población, la verdad es que vamos bastante bien.

Obviamente que nos gustaría estar ya con la inmunidad de rebaño pero en ese contexto no estamos mal. Ya vamos con el 20 por ciento de la población con al menos una dosis y con un impacto positivo, porque se ha detectado una reducción de la letalidad en las personas más vulnerables y con un flujo de vacunas increíble todos estos pocos días”.



Cabe recordar que a principios de esta semana, el Fondo Ruso de Inversión Directa anunció que los datos de un estudio realizado por el Instituto de Virología de la Universidad Nacional de Córdoba y por las autoridades provinciales confirmaron una alta eficacia de su vacuna contra la variante brasileña de coronavirus, identificada por primera vez en la ciudad de Manaos y conocida como P.1.