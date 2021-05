Los feriantes vuelven con permiso especial para vender solo alimentos

Tras muchas idas y vueltas, reclamos y pedidos durante todo el fin de semana, los puesteros que le dan forma a la tradicional feria platense lograron un permiso especial para poder trabajar solo en el caso de la venta de productos esenciales en la vía pública.



La semana pasada, luego del anuncio del Presidente Alberto Fernández, desde el sector habían recibido indicaciones por parte de la Secretaría de Producción del Municipio platense a cargo de Rogelio Briesa para no instalar los puestos por toda una semana.



La situación derivó a fuertes planteos del sector, que es representado por el presidente de la Asociación de Feriantes Organizados, Mario Toto, quien ayer confirmó que algunos puestos podrán instalarse hoy en la avenida 38.



Los feriantes de La Plata entendieron que estaban pagando las consecuencias injustificadamente por lo ocurrido en otras ferias del conurbano bonaerense en las que la situación se fue de las manos en cuanto a la cantidad de personas y falta de distanciamiento.



Como indica el decreto presidencial, avalado por el gobierno de la Provincia, es facultad exclusiva de cada municipio controlar y hacer valer todo lo que se establece en la medida, que tiene como principal finalidad bajar la ola de contagios de coronavirus en el medio de la pandemia.



Si bien el anuncio no se hizo de manera oficial por entender que es un momento sensible y que podría disparar comentarios a favor o en contra de la medida, hoy los puesteros de frutas, verduras, lácteos, pescados o aves podrán instalarse a lo largo de la rambla de la avenida 38 desde 9 hasta 11.



Lo que no estará permitido, y se presuma que habrá controles para que se cumpla, es la venta de artículos de bazar, juguetes para mascotas, plantas o todo lo que no tenga que ver con alimentos esenciales para que las personas puedan consumir en el mismo día.