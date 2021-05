Quejas de vecinos por el mal funcionamiento de internet

Vecinos de Los Hornos, en la zona de 67 y 152, denuncian que se encuentran sin servicio de internet y la empresa no les brinda ninguna solución.



“Estuvimos sin teléfono de línea y sin internet un mes. Lo arreglaron y hoy estamos toda la cuadra sin servicio”, le dijo a diario Hoy Liliana, una de las personas afectadas.



“Somos rehenes de esta empresa porque otra empresa no nos brinda el servicio. Todos tienen que trabajar con internet y mi hijo tiene que rendir examen en la facultad por Zoom, y todos los de esta cuadra están igual que yo”, manifestó la mujer.



Sobre la respuesta de la empresa a los vecinos para solucionar los inconvenientes, sostuvo: “Nos dijeron diferentes cosas. A mí 72 horas, pero me pasó lo mismo hace unos meses y tardaron un mes en arreglar el problema. Y ahora en menos de un mes me quedé sin nada”.