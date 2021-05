Denuncian estafas por Instagram

Durante las últimas semanas, una nueva modalidad de estafas virtuales preocupa a la población. El modus operandi consiste en un primer paso con el hackeo de una cuenta de Instagram y un segundo paso donde se les pide dinero a los contactos de esa misma cuenta. En nuestra ciudad, de acuerdo a los numerosos testimonios registrados, la estafa ha alcanzado a una gran cantidad de usuarios de esta red social.



El mensaje enviado a las posibles víctimas siempre es el mismo: “Por casualidad, ¿vos no tenés saldo en alguna cuenta bancaria para que me ayudes con una transferencia y te la devuelvo en una hora?”. Luego sobreviene el pedido: “¿Tenés 15.000 pesos para prestarme?”. Finalmente, después de esos dos mensajes, las posibles víctimas reciben otro donde se detallan los números correspondientes al CBU para realizar la transferencia bancaria.



Si bien esta modalidad virtual no es precisamente nueva, ha crecido exponencialmente durante los últimos días de ­confinamiento. Una de las formas más frecuentes para desenmascarar el intento es dirigirse directamente y a través de otra vía de comunicación a los dueños del perfil hackeado.