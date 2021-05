Barrio Hipódromo: sin agua en medio del otoño

Pese a los insistentes reclamos, un grupo de vecinos que viven en la calle 122 entre 42 y 43 hace dos meses que no tienen agua y tuvieron que recurrir a una bomba para lograr una mínima presión que les permita llenar los termotanques para poder bañarse en pleno otoño.



La falta de agua o la baja presión suelen ser problemas que afectan principalmente a los vecinos durante gran parte de la primavera y sobre todo en el verano, cuando se incrementa el consumo, y en algunos hogares hasta se repone el agua de las piletas de natación. Sin embargo, ya ingresando a la parte final del otoño, no fueron pocos los que alertaron esta situación y hasta mostraron que sobre la vereda de la 122 ABSA tapó con cemento uno de los desagües que da a la calle. Esto provocó que el agua muchas veces se terminara desbordando en el interior de las viviendas.



“Nos cansamos de hacer reclamos y no viene nadie”, expresó María Teresa en contacto con diario Hoy, desde 122 entre 42 y 43.



Cruzando la avenida, sin embargo, los vecinos que ya pertenecen a Ensenada aseguraron ante este multimedio que tienen agua, y que el problema siempre se dio en el sector de La Plata. “No se puede seguir así. Alguien tiene que intervenir. A la Municipalidad nos cansamos de llamar, pero nadie vino hasta ahora a darnos una respuesta”, comentó la vecina de Barrio Hipódromo.