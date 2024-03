El Papa aseguró que nunca concibió la posibilidad de dimitir

La semana próxima, más precisamente el martes que viene, se lanzará en al menos seis idiomas la autobiografía del Papa Francisco, titulada Vida. Mi historia a través de la historia. El texto, escrito por el mismísimo Francisco de 87 años en conjunto con el vaticanista y amigo personal suyo Fabio Marchese, hace un repaso sobre la infancia del Papa hasta el presente, pasando por varios momentos importantes tanto para él como para la humanidad, como lo fue su elección en el 2013, donde reconoce que en esos tiempos “había grandes ganas de cambiar las cosas”. Así, una de las primeras afirmaciones que se dieron a conocer y que forman parte del libro es que el propio Papa nunca pensó en dimitir y que eso jamás estuvo en los planes para él.

“No veo condiciones para una dimisión. Las cosas cambiarían si se produjera un impedimento físico grave, y en ese caso ya he firmado al inicio del Pontificado la carta con la renuncia que está depositada en la Secretaría de Estado. Si esto ocurriera, no me llamaría Papa emérito, sino simplemente obispo emérito de Roma, y me trasladaría a Santa María la Mayor para volver a ser confesor y llevar la comunión a los enfermos. Pero ésta es una hipótesis lejana, porque realmente no tengo motivos tan serios para pensar en una renuncia”, detalla el texto que será lanzado prontamente. “Tranquilos, es humano. Cuando el Papa está en el hospital, hay muchos pensamientos, y también hay quienes especulan en beneficio propio o con fines de lucro en los periódicos. Afortunadamente, a pesar de los momentos difíciles, nunca he pensado en dimitir”, concluye Francisco sobre este apartado. Asimismo, asegura que “si hubiera ideas detrás de las cosas dichas y escritas contra mí hubiera debido ir al psicólogo una vez por semana”.

En otro apartado del libro, hace referencia a su antecesor, Benedicto XVI, donde remarca que su figura ha sido “instrumentalizada con fines ideológicos y políticos por personas sin escrúpulos que, no habiendo aceptado su renuncia, han pensado en su propio provecho y en su propio jardincito que cultivar, subestimando la dramática posibilidad de una fractura en el seno de la Iglesia. En diez años no han faltado las polémicas y nos han perjudicado a los dos”.

Sumado a esto, dentro del texto también se encontrarán declaraciones del Papa sobre el matrimonio homosexual: “Es justo que estas personas que viven el don del amor puedan tener cobertura legal como todos los demás. Jesús salía a menudo al encuentro de las personas que vivían en los márgenes, y esto es lo que la Iglesia debería hacer hoy con las personas de la comunidad Lgbtq+, a menudo marginadas en el seno de la Iglesia: hacer que se sientan como en su casa, especialmente los que han recibido el bautismo y forman parte a todos los efectos del pueblo de Dios. Y aquellos que no han recibido el bautismo y desean recibirlo, o aquellos que desean ser padrinos o madrinas, por favor, que sean bienvenidos”.