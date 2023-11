El Papa Francisco suspendió agenda por problemas de salud

Tras algunas alertas por su estado de salud, el Papa Francisco volvió a suspender ayer todas sus audiencias y actividades previstas por “un ligero estado gripal”.

Según informó el Vaticano en un comunicado firmado por el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, “las audiencias del Santo Padre previstas para esta mañana han sido anuladas por causa de un ligero estado gripal”.

El argentino Jorge Bergoglio se iba a encontrar con el presidente de Guinea ­Bissau, Umaro Sissoco Embaló, entre otras reuniones.

“A primera hora de la tarde” del sábado, el Papa se sometió a una tomografía computarizada “para excluir el riesgo de complicaciones pulmonares” en el hospital Gemelli de Roma. El resultado fue negativo, por lo que “el Papa volvió a Casa Santa Marta”, su residencia en el Vaticano.

El 6 de noviembre, el propio Francisco manifestó: “Buenos días, los saludo a todos y les doy la bienvenida. Gracias por esta visita que tanto me gusta, pero sucede que no estoy bien de salud y por eso prefiero no leer el discurso, sino dárselos y que ustedes lo lleven”.