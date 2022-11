El Senado de Bolivia aprobó la ley sobre el censo

Durante la jornada pasada, el Senado de Bolivia convirtió en ley el llamado al censo nacional para marzo del año 2024, proyecto que ya contaba con la media sanción de Diputados y con la que se destrabó el conflicto de más de un mes entre el gobierno central y el departamento de Santa Cruz, bastión opositor. La norma ahora será remitida al Ejecutivo para su promulgación.

En este sentido, luego de cuatro horas de debate, la iniciativa logró 22 respaldos sobre 36 en la votación del proyecto en general.

Cabe destacar que, poco después de comenzada la sesión, los legisladores aprobaron que el texto fuera tratado “por dispensación de trámite”, es decir, sin pasar por la comisión de Constitución para su revisión.

“Queda aprobada la moción de dispensación de trámite para el tratamiento del presente proyecto de ley; se decreta su consideración en sala. Vamos a iniciar el tratamiento de ley en sus dos estaciones: en grande (en general) y en detalle (en particular)”, expresó Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara alta de ese país.

La media sanción obtenida el sábado pasado en Diputados posibilitó destrabar un conflicto de 36 jornadas mantenido en Santa Cruz de la Sierra, con un paro con bloqueo de calles y rutas.

El conflicto por el censo llevó a una tensión interna dentro del MAS entre el expresidente Evo Morales y el mandatario Luis Arce, lo que de alguna manera quedó de manifiesto al momento de la votación en el Senado.

“Los que estén a favor aprobarán. Aquí no hay instrucción absolutamente de nadie, no hay instrucción del presidente Lucho (Luis Arce) que diga aprueben o del hermano Evo (Morales) que diga no aprueben; es una postura particular de cada miembro del MAS. Por lo tanto, en su estación en grande ponemos a consideración”, aseguró Rodríguez al momento de pedir los votos.

Después de al menos cuatro horas de ­instalada la sesión, se llevó adelante la votación y 22 de los 36 senadores se expidieron a favor de la ley, lo que significa que por ­mayoría se aprobó “en grande” la propuesta de norma.

Luego, el Senado revisó “en detalle” el proyecto de ley y, tras escuchar las consideraciones de los parlamentarios, tuvo lugar nuevamente la votación en la que 21 de ellos se pronunciaron a favor.

En esta línea, Rodríguez señaló que, “habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, siendo la Cámara de Senadores la Cámara revisora, queda sancionada la presente ley, remítase al órgano ­ejecutivo para fines constitucionales para su promulgación”.

La propuesta legal recoge en esencia los contenidos del decreto supremo 4.824 que fija para el 23 de marzo de 2024 la realización del censo.

Asimismo, establece que, en base a los datos oficiales de población que emitirá el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Ejecutivo efectuará la nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria a partir del mes de septiembre de 2024.

El relevamiento poblacional, que determina el reparto de recursos entre las regiones del país y que debe realizarse cada diez años, de acuerdo con la Constitución, estaba previsto inicialmente para el 16 de noviembre de 2022, debido a que el último fue en 2012, pero el gobierno lo postergó para 2024 por razones técnicas.