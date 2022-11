Estados Unidos planea enviar armamento militar a Ucrania

Ante la creciente necesidad de un armamento más sofisticado y de avanzada en lo tecnológico por parte del ejército ucraniano, Estados Unidos se encuentra evaluando la alternativa de enviar a este país bombas de precisión con un alcance de 160 kilómetros. La posibilidad está siendo analizada por el Pentágono, y en caso de concretarse le daría la chance de llegar a atacar muy por detrás de las líneas rusas a la armada ucraniana. Según se informó, el sistema propuesto por Boeing, denominado bomba de pequeño diámetro lanzada desde tierra, es uno de aproximadamente media docena de planes para poner en producción nuevas municiones para Ucrania y los aliados de Europa del Este de Estados Unidos. Al mismo tiempo, las autoridades mencionaron que esto podría ser entregado durante abril o mayo del año entrante.

El principal comprador de armas del Ejército de los Estados Unidos, Doug Bush, días atrás había anunciado que el ejército también estaba buscando acelerar la producción de proyectiles de artillería de 155 milímetros, que actualmente solo se fabrican en instalaciones gubernamentales. El propio Bush remarcó que el inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania aumentó la demanda de armas y municiones fabricadas en Estados Unidos. Por su parte, el portavoz del Pentágono, Tim Gorman, expresó que su país y sus aliados “identifican y consideran los sistemas más apropiados” que ayudarían a Ucrania.

Nuevas acusaciones

En las últimas horas, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, sostuvo que desde el gobierno no descartan la posibilidad del “peor escenario”, que sería reubicar temporalmente a ciertos grupos de gente ante nuevos y masivos cortes del suministro energético. “No descarto el peor escenario. No habrá una evacuación total, quizá una parcial, pero no sería llamada evacuación. Sería una reubicación temporal de ciertos grupos de gente hacia los suburbios y lugares donde haya servicios disponibles. Según información del ejército, el enemigo planea llevar a cabo ataques insidiosos contra la infraestructura del país para intimidar a los ucranianos con la oscuridad y el frío”, expresó el político que le pidió de esta manera a la sociedad mantenerse alerta. Sumado a esto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, mencionó: “Entendemos que los terroristas están preparando nuevos ataques. Lo sabemos con seguridad. Y mientras tengan misiles, lamentablemente no se detendrán”.